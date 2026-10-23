باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - ژان‌نوئل بارو، وزیر امور خارجه فرانسه درباره پیامد‌های منفی هرگونه تشدید دوباره تنش‌ها در آسیای غربی هشدار داد و گفت: «چنین تشدید تنشی هیچ برنده‌ای نخواهد داشت و احتمالاً پیامد‌های بسیار جدی برای قیمت هیدروکربن‌ها به همراه دارد».

بارو امروز به استانبول سفر کرده تا در نشست ۴+۴ شرکت کند. در این نشست، ۴ کشور اروپایی (فرانسه، آلمان، انگلیس و ایتالیا) و ۴ کشور منطقه‌ای (ترکیه، عربستان، پاکستان و مصر) درباره هماهنگی برای مهار بحران‌های آسیای غربی و حفظ امنیت کشتیرانی بین‌المللی گفت‌و‌گو می‌کنند.

این نشست در شرایطی برگزار شده که نگرانی نسبت به ازسرگیری جنگ، اختلال در مسیر‌های حیاتی انتقال انرژی و گسترش بحران‌های منطقه‌ای افزایش یافته است. گفته شده هدف این است که کشور‌های اروپایی و منطقه‌ای درباره راه‌های مهار بحران و اقدامات دیپلماتیک مشترک به توافق برسند.

منبع: الجزیره