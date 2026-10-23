باشگاه خبرنگاران جوان -محسن حاجی‌میرزایی امروز جمعه در حاشیه تشییع پیکر پدر سپهبد شهید سید عبدالرحیم موسوی در قم، در گفت و گویی در تشریح برنامه‌ها و اقدامات دولت در شرایط کنونی اظهار داشت: مهم‌ترین ماموریت‌های دولت در چند فصل دسته‌بندی می‌شود؛ در درجه نخست، حمایت از نیروهای مسلح است که چه پیش از جنگ ۱۲ روزه، چه در خلال آن و چه پس از آن، تمام توجه و عنایت دولت بر این بوده است که از همه ظرفیت‌های خود برای پشتیبانی از نیروهای مسلح استفاده کند.

وی افزود: دومین اولویت راهبردی دولت، تامین معیشت، بهبود کیفیت زندگی مردم و پویایی اقتصاد جامعه است که اعضای دولت شبانه‌روز برای آسان‌تر کردن شرایط زندگی شهروندان تلاش می‌کنند.

حاجی‌میرزایی گفت: به هر حال کشور در شرایط جنگی قرار دارد و با مشکلات متعددی روبه‌روست؛ دشمن با تمام توان آمده تا ملت ما را زمین‌گیر کند، اما مردم با حضور هوشمندانه در صحنه، حمایت همه‌جانبه خود را به نمایش گذاشته‌اند و امیدواریم با استعانت از فضل الهی، تلاش مردم و مجاهدت نیروهای مسلح، پیروزی قطعی هرچه زودتر برای جامعه به ارمغان بیاید.

رئیس دفتر رئیس‌جمهور در پاسخ به پرسشی درباره تمرکز دشمن بر موضوع «محاصره دریایی و کمبود کالاهای اساسی» و تمهیدات دولت برای مدیریت این وضعیت، خاطرنشان کرد: حدود ۷۵ درصد از واردات کشور از بنادر جنوبی انجام می‌شد که با قرار گرفتن این بنادر در وضعیت محاصره، میزان واردات کشور تنها ۲۵ درصد کاهش یافته است.

وی این دستاورد را نشانه پویایی اقتصاد ملی دانست و گفت: این آمار نشان می‌دهد که فعالان اقتصادی، کارآفرینان، تولیدکنندگان و تجار کشور به سرعت راه‌های جایگزین را یافته‌اند. ایران کشوری با حدود ۱۵ کشور همسایه است و نیازهای خود را از طریق روش‌های گوناگون تامین می‌کند؛ خوشبختانه نیازهای کشور در حوزه کالاهای اساسی به نحو کامل و بدون کمبود تامین شده است و مردم عزیز می‌توانند کاملاً خاطرجمع باشند.

منبع:استانداری قم