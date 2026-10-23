تیم دلسوختگان اهل بیت قم در جریان هفته نهم لیگ برتر فوتسال، با گل دقیقه پایانی حسین طیبی مقابل گهرزمین سیرجان؛ صدر نشین این رقابت‌ها متوقف شد.

 باشگاه خبرنگاران جوان -در دیدار حساس هفته نهم رقابت‌های لیگ برتر فوتسال که از ساعت ۱۶ در سالن ۲ هزار نفری مجموعه ورزشی شهید حیدریان قم برگزار شد، تیم دلسوختگان، صدرنشین لیگ را تا دقایق پایانی به چالش کشید؛ اما در نهایت تجربه و مهارت بازیکنان میهمان بازی را به نفع صدر نشین جدول به پایان رساند.
حسین طیبی، با به ثمر رساندن تنها گل دیدار در دقایق پایانی، تیم خود را برنده این بازی کرد.
 
تیم گهرزمین سیرجان با این نتیجه، جایگاه خود را در صدر جدول رده‌بندی حفظ کرد.
 
تیم دلسوختگان اهل بیت قم که در ۹ دیدار گذشته خود ۳ پیروزی، ۱ تساوی و ۵ شکست را تجربه کرده و در مجموع ۱۰ امتیاز کسب کرده است، در رده هشتم جدول لیگ برتر فوتسال قرار دارد.
برچسب ها: اخبار ورزشی قم ، فوتسال
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