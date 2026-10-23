خبرگزاری اسرائیلی Ynet و صفحه The Spy Stories با انتشار مطالبی درباره سریال «روشنایی شب»، این مجموعه جاسوسی ایرانی را با سریال اسرائیلی «تهران» مقایسه کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - خبرگزاری اسرائیلی Ynet Global در گزارشی با عنوان «پاسخ ایران به تریلر جاسوسی اسرائیل؛ تلویزیون دولتی در میانه جنگ، درام جاسوسی تولید می‌کند»، به مجموعه «روشنایی شب» پرداخت و داستان آن را روایتی از مقابله با شبکه‌های جاسوسی و خرابکاری در داخل کشور توصیف کرد.

همچنین صفحه تخصصی The Spy Stories با انتشار مطلبی با عنوان «ایران تریلر جاسوسی خود را برای مقابله با تهران اسرائیل منتشر کرد»، به ورود ایران به عرصه روایت‌پردازی در ژانر جاسوسی و مقایسه این مجموعه با سریال اسرائیلی «تهران» پرداخت.

در گزارش خبرگزاری Ynet Global آمده است که سریال ۳۰ قسمتی «روشنایی شب» با الهام از رویداد‌های واقعی ساخته شده و فعالیت یک واحد اطلاعاتی را در مسیر شناسایی و مقابله با شبکه‌های جاسوسی و خرابکاری در داخل کشور روایت می‌کند.

بازتاب «روشنایی شب» در این خبرگزاری و صفحه خارجی، نشان‌دهنده توجه رسانه‌ها و صفحات فعال در حوزه اخبار و داستان‌های جاسوسی به این مجموعه تلویزیونی و مقایسه آن با روایت اسرائیلی این ژانر است.

منبع: سیمافیلم

برچسب ها: سیما فیلم ، فیلم
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