باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه امروز (جمعه) هشدار داد که حمله مجدد به ایران، دامنه جنگ و درگیری‌ها را در سراسر منطقه گسترش خواهد داد.

فیدان پس از نشست کشور‌های عضو سازوکار «۴+۴» در استانبول که برای نخستین بار در این قالب برگزار شد، به خبرنگاران گفت: «مداخله نظامی در ایران به‌هیچ‌وجه راه‌حل نیست. در حال حاضر هیچ‌کس از این اقدام حمایت نمی‌کند».

فیدان درباره جنگ روسیه و اوکراین نیز گفت: «یا باید جنگ متوقف شود یا دست کم طرف‌ها درباره معافیت‌هایی در حوزه انرژی و غلات به توافق برسند».

در نشست ۴+۴ که امروز در استانبول برگزار شد، ۴ کشور اروپایی (فرانسه، آلمان، انگلیس و ایتالیا) و ۴ کشور منطقه‌ای (ترکیه، عربستان، پاکستان و مصر) درباره هماهنگی برای مهار بحران‌های آسیای غربی و حفظ امنیت کشتیرانی بین‌المللی گفت‌و‌گو کردند.

این نشست در شرایطی برگزار شده که نگرانی نسبت به ازسرگیری جنگ، اختلال در مسیر‌های حیاتی انتقال انرژی و گسترش بحران‌های منطقه‌ای افزایش یافته است.

روز گذشته روزنامه نیویورک تایمز گزارشی منتشر کرده و به نقل از منابع مدعی شد ارتش آمریکا و رژیم صهیونیستی طرح‌های مشخصی برای ازسرگیری حملات علیه ایران پس از انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا تدوین کرده‌اند. این منابع همچنین مدعی شدند که پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا این هفته در سرزمین‌های اشغالی با بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی درباره حملات جدید گفت‌و‌گو کرده است.

منبع: رویترز