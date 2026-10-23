وزیر خارجه ترکیه با هشدار درباره پیامد‌های حمله مجدد به ایران، تأکید کرد که مداخله نظامی راه‌حل نیست و هیچ کشوری از آن حمایت نمی‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه امروز (جمعه) هشدار داد که حمله مجدد به ایران، دامنه جنگ و درگیری‌ها را در سراسر منطقه گسترش خواهد داد.

فیدان پس از نشست کشور‌های عضو سازوکار «۴+۴» در استانبول که برای نخستین بار در این قالب برگزار شد، به خبرنگاران گفت: «مداخله نظامی در ایران به‌هیچ‌وجه راه‌حل نیست. در حال حاضر هیچ‌کس از این اقدام حمایت نمی‌کند».

فیدان درباره جنگ روسیه و اوکراین نیز گفت: «یا باید جنگ متوقف شود یا دست کم طرف‌ها درباره معافیت‌هایی در حوزه انرژی و غلات به توافق برسند».

در نشست ۴+۴ که امروز در استانبول برگزار شد، ۴ کشور اروپایی (فرانسه، آلمان، انگلیس و ایتالیا) و ۴ کشور منطقه‌ای (ترکیه، عربستان، پاکستان و مصر) درباره هماهنگی برای مهار بحران‌های آسیای غربی و حفظ امنیت کشتیرانی بین‌المللی گفت‌و‌گو کردند.

این نشست در شرایطی برگزار شده که نگرانی نسبت به ازسرگیری جنگ، اختلال در مسیر‌های حیاتی انتقال انرژی و گسترش بحران‌های منطقه‌ای افزایش یافته است.

روز گذشته روزنامه نیویورک تایمز گزارشی منتشر کرده و به نقل از منابع مدعی شد ارتش آمریکا و رژیم صهیونیستی طرح‌های مشخصی برای ازسرگیری حملات علیه ایران پس از انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا تدوین کرده‌اند. این منابع همچنین مدعی شدند که پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا این هفته در سرزمین‌های اشغالی با بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی درباره حملات جدید گفت‌و‌گو کرده است.

منبع: رویترز

برچسب ها: هاکان فیدان ، وزیر خارجه ترکیه ، جنگ آمریکا و ایران
خبرهای مرتبط
آتلانتیک مدعی شد:
احتمال ازسرگیری حملات آمریکا به ایران پس از انتخابات میان‌دوره‌ای
صحت نگاه ایرانیان به رژیم‌های آمریکایی و صهیونی
ادعای والتز: آمریکا برای جنگ طولانی‌مدت با ایران آماده است
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
کاهش قیمت طلا به پایین‌ترین سطح نزدیک به سه ماه گذشته
وال‌استریت ژورنال: ایران تولید محدود موشک‌های بالستیک را از سر گرفته است
نشست وزیران انگلیس و کشور‌های منطقه در استانبول با محوریت تنگه هرمز
نتانیاهو دستور محاصره الخلیل را داد
احتمال ازسرگیری حملات آمریکا به ایران پس از انتخابات میان‌دوره‌ای
ادعای ترامپ: هیچ‌کس نمی‌خواهد رئیس‌جمهور ایران شود
پولیتیکو: زمستان ناآرام اروپا در راه است؛ موج اعتراض‌ها تشدید می‌شود
ادعای والتز: آمریکا برای جنگ طولانی‌مدت با ایران آماده است
ترامپ تولید و پالایش نفت را در آمریکا ضرورت دفاع ملی اعلام کرد
عملیات تیراندازی در الخلیل؛ ۵ نظامی صهیونیست زخمی شدند
آخرین اخبار
ترکیه: در حال حاضر هیچ کشوری از جنگ علیه ایران حمایت نمی‌کند
ابراز نگرانی فرانسه از احتمال تشدید تنش‌ها در منطقه
قیمت نفت خام برنت به بالاترین سطح خود در چهار سال گذشته رسید
تهدید نتانیاهو به اجرای عملیاتی بی‌سابقه در کرانه باختری اشغالی
برقراری آتش‌بس موقت در یکی از شهر‌های جنوبی اوکراین
اوکراین و روسیه هر کدام ۲۷۰ اسیر جنگی را مبادله کردند
یک کشته و سه مفقود در حمله پهپادی به کشتی در نزدیکی رومانی
اتریش چهار دیپلمات روس را به دلایل امنیتی اخراج کرد
۷ کشته و زخمی در پی انفجار معدن در ترکیه
آغاز ارسال محموله‌های گازوئیل روسیه به آمریکا
کاهش قیمت طلا به پایین‌ترین سطح نزدیک به سه ماه گذشته
طوفان «آستن» برق بیش از ۱۶۰ هزار خانوار را در فرانسه قطع کرد
جهش نفت برنت به بالای ۱۱۴ دلار در سایه تشدید تنش‌ها در خلیج فارس
نتانیاهو دستور محاصره الخلیل را داد
ادعای والتز: آمریکا برای جنگ طولانی‌مدت با ایران آماده است
عملیات تیراندازی در الخلیل؛ ۵ نظامی صهیونیست زخمی شدند
وال‌استریت ژورنال: ایران تولید محدود موشک‌های بالستیک را از سر گرفته است
احتمال ازسرگیری حملات آمریکا به ایران پس از انتخابات میان‌دوره‌ای
نشست وزیران انگلیس و کشور‌های منطقه در استانبول با محوریت تنگه هرمز
رویترز: احتمال دیدار ترامپ و کیم در سال جاری اندک است
پولیتیکو: زمستان ناآرام اروپا در راه است؛ موج اعتراض‌ها تشدید می‌شود
ترامپ تولید و پالایش نفت را در آمریکا ضرورت دفاع ملی اعلام کرد
ادعای ترامپ: هیچ‌کس نمی‌خواهد رئیس‌جمهور ایران شود
تعطیلی موزه‌های مهم پاریس در آستانه اعتراضات جدید فرانسه
پوتین: روسیه آماده ازسرگیری مذاکرات برای توافق نهایی صلح در اوکراین است
وال‌استریت ژورنال: ترامپ خواستار لغو محدودیت‌های استارلینک در اوکراین شد
زیان چندصد میلیون دلاری هواپیمایی آمریکایی به دلیل جهش قیمت سوخت
ونس: موضوع استارلینک به سیاست آمریکا در قبال روسیه و اوکراین مربوط است
کشته شدن دو نفر در سقوط جنگنده فرانسوی
عراق: اجازه نمی‌دهیم از خاک کشور برای حمله به عربستان استفاده شود