وزیر خارجه آلمان در نشست استانبول مدعی شد که کشور‌های تروئیکای اروپایی می‌توانند درباره مسئله هسته‌ای با ایران گفت‌و‌گو کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - یوهان وادفول، وزیر امور خارجه آلمان ضمن اتهام‌زنی مجدد علیه برنامه‌هسته‌ای صلح‌آمیز کشورمان، گفت که آلمان، فرانسه و انگلیس آماده‌اند با ایران مذاکره کنند تا «از دستیابی آن به سلاح هسته‌ای جلوگیری شود».

وادفول همچنین خواستار حمایت از عربستان و دولت مستعفی یمن و ازسرگیری مذاکرات جدی با جنبش انصارالله شد.

این اظهارات در نشست ۴+۴ در استانبول مطرح شد. در این نشست ۴ کشور اروپایی (فرانسه، آلمان، انگلیس و ایتالیا) و ۴ کشور منطقه‌ای (ترکیه، عربستان، پاکستان و مصر) درباره هماهنگی برای مهار بحران‌های آسیای غربی و حفظ امنیت کشتیرانی بین‌المللی گفت‌و‌گو کردند.

در حاشیه این نشست، هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه هشدار داد که حمله مجدد به ایران، دامنه جنگ و درگیری‌ها را در سراسر منطقه گسترش خواهد داد. او با اشاره به این موضوع به خبرنگاران گفت: «مداخله نظامی در ایران به‌هیچ‌وجه راه‌حل نیست. در حال حاضر هیچ‌کس از این اقدام حمایت نمی‌کند».

از سوی دیگر در همین نشست، ژان‌نوئل بارو، وزیر امور خارجه فرانسه درباره پیامد‌های منفی تشدید دوباره تنش‌ها هشدار داد و گفت: «چنین تشدید تنشی هیچ برنده‌ای نخواهد داشت و احتمالاً پیامد‌های بسیار جدی برای قیمت هیدروکربن‌ها به همراه دارد».

منبع: الجزیره

برچسب ها: مسئله هسته ای ، تروئیکای اروپایی ، وزیر خارجه آلمان
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