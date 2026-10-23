باشگاه خبرنگاران جوان - وی با اشاره به دستاورد‌های موفق رویداد ملی «ایران‌جان» اظهار کرد: «ایران‌جان» فرصتی کم‌نظیر فراهم کرده تا استان‌ها ظرفیت‌های خود را در قاب تلویزیون به تصویر بکشند؛ به‌طوری‌که پس از گذشت یک سال و نیم از اجرای این طرح در خراسان، همچنان آثار و برکات آن در اذهان مردم زنده است. تشکر ویژه رئیس‌جمهور محترم از این اقدام نیز مؤید اثربخشی این حرکت رسانه‌ای در انتقال صدای مردم به مسئولان و برعکس است.

رئیس رسانه ملی با اشاره به اینکه امروز استان مرکزی با افتخار در حوزه‌هایی، چون صنایع دستی، نساجی، فرش، تولید گل‌های زینتی با پتانسیل بالای صادراتی و... پیشتاز است، با تأکید بر لزوم ارتقای تحلیل‌های اقتصادی در رسانه و فرهنگ‌سازی مصرف مواد غذایی سالم افزود: یکی از دغدغه‌های مهم ما حل آلودگی‌های زیست‌محیطی است؛ همان‌گونه که کلانشهری، چون پکن توانست با سیاست‌های درست به یکی از پاک‌ترین شهر‌های دنیا تبدیل شود، ما نیز می‌توانیم با توسعه زیرساخت‌ها، آلایندگی‌های صنعتی را به حداقل برسانیم.

ظرفیت‌های صنعتی و کشاورزی مرکزی شایسته معرفی در سطح ملی

در این نشست، مهدی زندیه‌وکیلی، استاندار مرکزی نیز با اشاره به اهتمام رسانه ملی در برگزاری رویداد «ایران‌جان» گفت: این استان با وجود برخورداری از جایگاه درخشان در پرورش مفاخر و ایفای نقش به‌عنوان قطب صنعتی کشور، با عدم توازن در توزیع اعتبارات مواجه است؛ به‌طوری‌که در شاخص‌های درآمدی جزو استان‌های برتر، اما در اعتبارات هزینه‌ای در انتهای جدول قرار دارد.

وی با اشاره به مجاهدت‌های فعالان اقتصادی در جنگ تحمیلی اقتصادی افزود: تولیدکنندگان استان در شرایط دشوار تحریم موفق شدند رکورد ۴۶ ساله صادرات غیرنفتی را بشکنند و در شش‌ماهه نخست امسال نیز رشد ۴۱ درصدی را به ثبت برسانند. همچنین با توجه به مصرف ۸۲ درصدی برق استان در حوزه صنعت، با راه‌اندازی نیروگاه‌های خورشیدی موفق شدیم بیش از ۱۰۰۰ مگاوات برق تولید کرده و با اختلاف زیاد، رتبه نخست کشور را در این زمینه کسب کنیم.

زندیه‌وکیلی با تأکید بر لزوم خنثی‌سازی جنگ رسانه‌ای دشمن با تکیه بر خودباوری ملی تصریح کرد: ما در یک جنگ نابرابر رسانه‌ای هستیم و به تصویر کشیدن توفیقات بزرگ، دشمن را به زانو درمی‌آورد.

استاندار مرکزی در پایان ضمن تشکر از تلاش‌های شبانه‌روزی همکاران صداوسیمای استان در یک ماه گذشته برای اجرای موفق رویداد «ایران‌جان» و ابراز شگفتی مستندسازان از این حجم از پتانسیل‌های ناشناخته، پیشنهاد راه‌اندازی «شبکه تلویزیونی تخصصی تولید» با مشارکت بخش خصوصی عرصه صنعت را مطرح کرد تا توانمندی‌های بخش صنعت و کشاورزی کشور به صورت مستمر و دائمی به نمایش درآید.