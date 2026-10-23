قیمت جهانی نفت به ۱۱۷ دلار در هر بشکه رسید که بالاترین قیمت از اوایل اردیبهشت است. 

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - در پی افزایش نگرانی‌ها درباره اختلال در عرضه نفت، قیمت طلای سیاه به روند صعودی خود ادامه داد؛ به‌طوری‌که بهای نفت برنت از ۱۱۷ دلار در هر بشکه فراتر رفت.

قیمت نفت برنت که شاخص بین‌المللی نفت است، طی هفته جاری نزدیک به ۶ درصد افزایش یافته و از زمان آغاز حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران در نهم اسفند، حدود ۶۰ درصد رشد کرده است. بهای این شاخص اکنون به بالاترین سطح خود از ماه آوریل رسیده و به اوج قیمت‌های ثبت‌شده از آغاز جنگ نزدیک شده است.

همچنین قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت، شاخص نفت آمریکا روز جمعه از ۱۰۲ دلار در هر بشکه عبور کرد که نشان‌دهنده افزایش بیش از ۵۰ درصدی آن از زمان آغاز جنگ است.

افزایش قیمت نفت هزینه‌های انرژی در آمریکا را نیز بالا برده است. بر اساس اعلام انجمن خودروی آمریکا (AAA)، میانگین قیمت بنزین در این کشور روز جمعه به ۴.۲۹ دلار در هر گالن رسید؛ رقمی که اندکی کمتر از اوج ۴.۵۵ دلاری ثبت‌شده در ماه مه است و همچنان بیش از ۴۰ درصد بالاتر از سطح پیش از آغاز جنگ قرار دارد. قیمت گازوئیل نیز با افزایش جزئی به ۶.۳۱ دلار در هر گالن رسید و به اوج ۶.۵۱ دلاری خود در ماه گذشته میلادی نزدیک ماند.

تشدید تنش‌ها در آسیای غربی، نگرانی‌ها درباره امنیت عرضه انرژی را افزایش داده است. 

بر اساس داده‌های دویچه‌بانک، حملات به شناور‌های حامل انرژی در آسیای غربی طی ماه جاری به بالاترین سطح از زمان آغاز جنگ رسیده است. این حملات انتقال نفت از منطقه را به‌شدت کاهش داده است.

گفته شده وضعیت محموله‌های نفتی در ماه گذشته میلادی تا حدودی بهبود یافته بود، اما در ماه جاری بار دیگر افت کرده است.

منبع: نیویورک تایمز

برچسب ها: قیمت نفت ، بازار انرژی جهان ، تنگه هرمز
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