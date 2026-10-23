سرپرست بازرسی و نظارت اتاق اصناف استان قم از مهر و موم هفت واحد صنفی متخلف در هفته گذشته در بازرسی و ارزیابی میدانی از۶۶۲ واحد صنفی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛زهره شعبانی -حبیب‌الله عسگری، سرپرست بازرسی و نظارت اتاق اصناف استان قم، در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان از اجرای طرح جامع نظارت و بازرسی بر اصناف استان خبر داد و گفت: طی هفته گذشته ۶۶۲ واحد صنفی مورد بازرسی و ارزیابی میدانی قرار گرفتند.

وی افزود:در بخش نظارت بر صنوف پرمصرف، عملکرد ۹۵ واحد نانوایی رصد شد که ۲۷ واحد متخلف به دلیل کم‌فروشی، عدم رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی و فروش اجباری به تعزیرات معرفی شدند. همچنین ۱۷۳ واحد فاقد پروانه کسب شناسایی و فرآیند ساماندهی آنان آغاز شد.

عسگری گفت:در گشت‌های مشترک با پلیس نظارت بر اماکن عمومی، ۱۵ فقره اخطار پلمب صادر و ۷ واحد صنفی متخلف پلمب شد. همچنین ۳۰۰ شکایت ثبت‌شده در سامانه «سیمبا» بررسی و تخلف ۱۰۶ واحد محرز و به تعزیرات ارجاع شد.

، سرپرست بازرسی و نظارت اتاق اصناف مرکز استان قم گفت:بر اساس ارزیابی بازار در بازه ۲۳ تا ۲۹ مهرماه، قیمت مرغ افزایش یافت، تخم‌مرغ و لبنیات ثابت ماندند و گوشت قرمز بدون تغییر بود، اما احتمال نوسان آن در آبان و آذر وجود دارد. برنج و حبوبات ثابت ماندند، سیب‌زمینی ارزان و خیار گران شد. مصالح ساختمانی به دلیل نرخ ارز افزایش یافت و روغن موتور و لاستیک با کمبود مواجه شدند. نان فانتزی نیز به ۲۰ هزار تومان رسید.

عسگری با تأکید بر استمرار گشت‌های مشترک تصریح کرد: با هرگونه تخلف صنفی به‌ویژه گران‌فروشی، امتناع از عرضه کالا و احتکار، برخورد قاطع خواهد شد.

برچسب ها: تخلف صنفی ، بازار قم
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