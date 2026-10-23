باشگاه خبرنگاران جوان ؛فاطمه حاجی زاده - مجتبی نجفی مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان‌غربی گفت: در پی وقوع سیل و آسیب به خطوط انتقال آب این روستاها، نیروهای بهره‌برداری امور آب و فاضلاب سلماس با هماهنگی کامل ستاد مدیریت بحران، در کوتاه‌ترین زمان ممکن نسبت به ترمیم و بازسازی ۱۸ متر از خط انتقال آسیب‌دیده اقدام کردند و آب شرب بهداشتی و پایدار اهالی مجدداً برقرار شد.

مدیرعامل شرکت تأکید کرد: شرکت آب و فاضلاب آذربایجان‌غربی در آمادگی کامل برای رسیدگی به حوادث احتمالی و تأمین پایدار آب شرب مشترکان در سراسر استان قرار دارد و با بهره‌گیری از ظرفیت نیروهای عملیاتی و هماهنگی واحدهای مرتبط، اقدامات لازم را برای تداوم خدمات‌رسانی در شرایط بحرانی انجام می‌دهد.