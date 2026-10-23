باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - ایلان ماسک، کارآفرین آمریکایی و مدیرعامل شرکت اسپیس‌ایکس ضمن انتقاد از ادامه جنگ اوکراین و کمک‌های مالی به این کشور، گفت که نخبگان اوکراین از «صد‌ها میلیارد دلار» پولی که به این کشور سرازیر می‌شود، سود می‌برند، در حالی که مردم عادی در «سنگرها» جان خود را از دست می‌دهند.

ماسک در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «بخشی از پول مالیات‌دهندگان آمریکایی که به اوکراین اختصاص داده می‌شود، از طریق چندین مرحله پول‌شویی دوباره به آمریکا بازمی‌گردد و صرف تأمین مالی برخی کارزار‌های سیاسی می‌شود؛ به همین دلیل است که برخی سیاستمداران بیش از منافع آمریکا، به اوکراین اهمیت می‌دهند».

ایلان ماسک پیش‌تر نیز از منتقدان کمک‌های مالی آمریکا به اوکراین بوده است. او در فوریه ۲۰۲۵ گفته بود که بخش قابل‌توجهی از این کمک‌ها به‌جای رسیدن مستقیم به اوکراین، به نفع سیاستمداران آمریکایی، از جمله اعضای حزب دموکرات و برخی جمهوری‌خواهان، تمام می‌شود. ماسک همچنین پستی را بازنشر کرده بود که درباره سرنوشت بخشی از کمک‌های اختصاص‌یافته آمریکا به اوکراین و احتمال سوءاستفاده از آن پرسش‌هایی مطرح می‌کرد.

اظهارات امروز ماسک در حالی مطرح می‌شود که طی روز‌های اخیر، تنش‌ها بر سر فناوری استارلینک و محدودیت‌های آن در اوکراین افزایش پیدا کرده است.

گفته شده اخیرا محدودیت‌هایی بر سرعت یا استفاده از خدمات استارلینک در اوکراین اعمال شده است. این در حالی است که ارتش اوکراین از این شبکه برای ارتباطات میدانی و عملیات پهپادی استفاده می‌کند.

منبع: بریکینگ نیوز