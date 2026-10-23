سازمان امور مالیاتی در بخشنامه‌ای از تمدید مهلت ایفای تعهدات ارزی حاصل از صادرات سال گذشته تا پایان پاییز امسال و معافیت مالیاتی درآمد ارزی صادرکنندگان در مهلت تمدید شده خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سازمان امور مالیاتی در بخشنامه‌ای از تمدید مهلت ایفای تعهدات ارزی حاصل از صادرات سال گذشته تا پایان پاییز امسال و معافیت مالیاتی درآمد ارزی صادرکنندگان در مهلت تمدید شده خبر داد.

احمد آخوندی مدیرکل دفتر امور تشخیص مالیاتی معاونت درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور در بخشنامه‌ای به ادارات کل امور مالیاتی، معافیت مالیاتی مدت زمان تمدید شده برای بازگشت ارز صادرات را ابلاغ کرد.

در این بخشنامه بر اساس بند یک مصوبات چهل و یکمین جلسه کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات که ۱۶ تیرماه امسال از سوی بانک مرکزی ابلاغ شد و همچنین بر اساس مفاد تبصره ۶ بند «ح» ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در آن آمده: «برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات یا اعطای هرگونه جایزه و مشوق صادراتی بر اساس تناسب میزان ایفای تعهد انجام شده از سوی صادرکنندگان است»، لذا مهلت ایفای تعهدات ارزی حاصل از صادرات ۱۴۰۴ با رعایت سقف ۱۵ ماه و تا ۳۰ آذر امسال تمدید شده است.

مطابق بخشنامه سازمان امور مالیاتی، تمدید بازه زمانی مذکور برای ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان، مشمول معافیت مالیاتی بوده ولی این تاریخ (پایان پاییز ۱۴۰۵) غیر قابل تمدید خواهد بود.

برچسب ها: تعهد ارزی ، صادرات غیرنفتی
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