مدیرکل پیش بینی سازمان هواشناسی گفت: از فردا شنبه ۲آبان تا اواسط هفته شاهد بارش باران در بسیاری از نقاط کشور بوده‌ایم.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - صادق ضیائیان مدیرکل پیش‌بینی سازمان هواشناسی کشور اظهار داشت: در ۲ روز آینده برای شمال غرب، دامنه‌های البرز، تهران، سمنان و استان‌های ساحلی خزر بارندگی، رعد و برق و وزش باد شدید موقت پیش‌بینی شده است.

وی افزود: از امشب تا روز یکشنبه ۳ آبان در برخی نقاط استان‌های آذربایجان غربی و شرقی، اردبیل، زنجان، قزوین، البرز، تهران، شمال سمنان و استان‌های ساحلی خزر در برخی ساعات بارندگی، رعد و برق وزش باد شدید موقت و در نقاط مستعد گرد و خاک پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: امشب در برخی نقاط استان‌های غرب کشور شامل کردستان، کرمانشاه و لرستان شاهد بارش باران و مه‌گرفتگی هستیم.

او یادآور شد:  روز دوشنبه ۴ آبان هم در استان‌های ساحلی خزر، اردبیل، شمال آذربایجان شرقی، خراسان شمالی، سمنان و ارتفاعات البرز مرکزی و سه شنبه ۵ آبان ماه در شمال شرق و شرق کشور شاهد بارش باران خواهیم بود.

وی افزود:همچنین طی ۵ روز آینده در ساعات بعدازظهر و شب در برخی نقاط استان‌های واقع در نیمه جنوبی کشور از جمله کرمان، فارس و هرمزگان رگبار و رعدوبرق، وزش باد شدید موقت و گردوخاک رخ خواهد داد، روزهای یکشنبه تا سه‌شنبه دریای خزر مواج است.

 

 

برچسب ها: هواشناسی ، وزش باد
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