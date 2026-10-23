نمایشگاه عکس «درجه ایثار» در نگارستان اشراق از دریچه دوربین یک امدادگر در قم برپا شد.

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646\u00a0-\u0646\u0645\u0627\u06cc\u0634\u06af\u0627\u0647 \u0639\u06a9\u0633 \u00ab\u062f\u0631\u062c\u0647 \u0627\u06cc\u062b\u0627\u0631\u00bb \u062f\u0631 \u0646\u06af\u0627\u0631\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0627\u0634\u0631\u0627\u0642 \u0642\u0645\u060c \u0631\u0648\u0627\u06cc\u062a\u06af\u0631 \u0644\u062d\u0638\u0627\u062a \u0627\u06cc\u062b\u0627\u0631 \u0648 \u0641\u062f\u0627\u06a9\u0627\u0631\u06cc \u0627\u0632 \u062f\u0631\u06cc\u0686\u0647 \u062f\u0648\u0631\u0628\u06cc\u0646 \u0645\u062d\u0633\u0646 \u062e\u062f\u0627\u067e\u0631\u0633\u062a\u060c \u0639\u06a9\u0627\u0633 \u0648 \u062f\u0627\u0648\u0637\u0644\u0628 \u062c\u0645\u0639\u06cc\u062a \u0647\u0644\u0627\u0644\u200c\u0627\u062d\u0645\u0631 \u0627\u0633\u062a.\n\n\u0645\u0646\u0628\u0639:\u062c\u0645\u0639\u06cc\u062a \u0647\u0644\u0627\u0644 \u0627\u062d\u0645\u0631 \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0642\u0645