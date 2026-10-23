نمایشگاه عکس «درجه ایثار» در نگارستان اشراق از دریچه دوربین یک امدادگر در قم برپا شد.

باشگاه خبرنگاران جوان -نمایشگاه عکس «درجه ایثار» در نگارستان اشراق قم، روایتگر لحظات ایثار و فداکاری از دریچه دوربین محسن خداپرست، عکاس و داوطلب جمعیت هلال‌احمر است.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

منبع:جمعیت هلال احمر استان قم

برچسب ها: امداد و نجات ، نمایشگاه
خبرهای مرتبط
مانور عملیاتی نجات و اطفای حریق در ارتفاع در قم برگزار شد
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
تشییع باشکوه پدر سپهبد شهید سید عبدالرحیم موسوی در قم
آیت‌الله نوری همدانی از بیمارستان مرخص شد
توقف دلسوختگان قم مقابل تیم صدرنشین جدول
حمایت از نیروهای مسلح و معیشت مردم، اولویت محوری دولت در شرایط جنگی است
تأکید بر اتخاذ تدابیر اقتصادی و معیشتی در شرایط کنونی/زندانی کردن علما در بحرین و عربستان محکوم است
از افزایش قیمت مرغ تا کمبود روغن موتور در قم / هفت واحد صنفی متخلف مهروموم شدند
روایت تصویری ایثار در جنگ تحمیلی سوم از دریچه دوربین یک امدادگر در قم+فیلم
آخرین اخبار
روایت تصویری ایثار در جنگ تحمیلی سوم از دریچه دوربین یک امدادگر در قم+فیلم
از افزایش قیمت مرغ تا کمبود روغن موتور در قم / هفت واحد صنفی متخلف مهروموم شدند
توقف دلسوختگان قم مقابل تیم صدرنشین جدول
حمایت از نیروهای مسلح و معیشت مردم، اولویت محوری دولت در شرایط جنگی است
تشییع باشکوه پدر سپهبد شهید سید عبدالرحیم موسوی در قم
تأکید بر اتخاذ تدابیر اقتصادی و معیشتی در شرایط کنونی/زندانی کردن علما در بحرین و عربستان محکوم است
آیت‌الله نوری همدانی از بیمارستان مرخص شد