از درخواست مجازات جاعلان خبر تا پاسخ کاربران مجازی به یک شبهه + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0627\u0646\u062a\u0634\u0627\u0631 \u0627\u062e\u0628\u0627\u0631\u0647\u0627\u06cc \u0628\u062f\u0648\u0646\u00a0 \u0645\u0646\u0628\u0639 \u0645\u0639\u062a\u0628\u0631 \u06a9\u0647 \u0628\u0627 \u0628\u0627\u0632\u0646\u0634\u0631 \u0628\u062f\u0648\u0646 \u0635\u062d\u062a \u0633\u0646\u062c\u06cc \u0627\u0632 \u0633\u0648\u06cc \u0635\u0641\u062d\u0627\u062a \u0645\u062c\u0627\u0632\u06cc \u0631\u0633\u0645\u06cc \u0645\u0646\u0634\u0631 \u0645\u06cc \u0634\u0648\u062f\u060c \u0645\u0633\u0626\u0648\u0644\u06cc\u062a \u0631\u0633\u0627\u0646\u0647\u200c\u0647\u0627 \u0648 \u06a9\u0627\u0631\u0628\u0631\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u0628\u0631\u0627\u0628\u0631 \u0635\u062d\u062a \u0627\u0637\u0644\u0627\u0639\u0627\u062a \u0631\u0627 \u0628\u0631\u062c\u0633\u062a\u0647 \u0645\u06cc\u200c\u06a9\u0646\u062f.\n