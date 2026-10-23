باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

از درخواست مجازات جاعلان خبر تا پاسخ کاربران مجازی به یک شبهه + فیلم

نتایج یک نظرسنجی درباره برخورد با اخبار جعلی، در کنار نمونه‌هایی از بازنشر خبر‌های تأییدنشده و انتشار شبهه در فضای مجازی، مسئولیت رسانه‌ها و کاربران در برابر صحت اطلاعات را برجسته می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - انتشار اخبارهای بدون  منبع معتبر که با بازنشر بدون صحت سنجی از سوی صفحات مجازی رسمی منشر می شود، مسئولیت رسانه‌ها و کاربران در برابر صحت اطلاعات را برجسته می‌کند.

مطالب مرتبط
از درخواست مجازات جاعلان خبر تا پاسخ کاربران مجازی به یک شبهه + فیلم
young journalists club

ماجرای خبر جعلی گذاشتن کودک خوزستانی در یخچال چه بود؟ + فیلم

از درخواست مجازات جاعلان خبر تا پاسخ کاربران مجازی به یک شبهه + فیلم
young journalists club

از خبر جعلی تا تصمیم سیاسی؛ ربات‌ها چگونه افکار عمومی را مهندسی می‌کنند؟

از درخواست مجازات جاعلان خبر تا پاسخ کاربران مجازی به یک شبهه + فیلم
young journalists club

واقعیت ماجرای خبر جعلی فعال شدن دماوند چه بود؟ + فیلم

پربیننده‌ترین‌ها
تصاویر جدید نیرو‌های مسلح یمن از شکار مزدوران سعودی + فیلم
۷۱۵

تصاویر جدید نیرو‌های مسلح یمن از شکار مزدوران سعودی + فیلم

۰۱ . آبان . ۱۴۰۵
احمدیان: معیار حمایت از گروه‌های شبه‌نظامی، ماهیت آن‌ها نیست؛ جهت‌گیری‌شان در برابر آمریکاست + فیلم
۵۹۳

احمدیان: معیار حمایت از گروه‌های شبه‌نظامی، ماهیت آن‌ها نیست؛ جهت‌گیری‌شان در برابر آمریکاست + فیلم

۰۱ . آبان . ۱۴۰۵
اختراع منحصر‌به‌فرد بانوی ایرانی در ماشین آلات صنعتی + فیلم
۴۵۵

اختراع منحصر‌به‌فرد بانوی ایرانی در ماشین آلات صنعتی + فیلم

۰۱ . آبان . ۱۴۰۵
رقابت جهانی برای توسعه نیروگاه‌های هسته‌ای؛ چین در مسیر پیشتازی + فیلم
۴۴۸

رقابت جهانی برای توسعه نیروگاه‌های هسته‌ای؛ چین در مسیر پیشتازی + فیلم

۰۱ . آبان . ۱۴۰۵
تحولات سرنوشت‌ساز در یمن؛ از راهبرد «حصار در مقابل حصار» تا پایان محاصره «تعز» + فیلم
۴۲۸

تحولات سرنوشت‌ساز در یمن؛ از راهبرد «حصار در مقابل حصار» تا پایان محاصره «تعز» + فیلم

۰۱ . آبان . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha