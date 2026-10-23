نفرات برتر مسابقات دستجات آزاد کشوری اسکیت سرعت بانوان در پیست آزادی معرفی شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - مسابقات دستجات آزاد کشوری اسکیت سرعت بانوان از صبح امروز (جمعه) در پیست آکادمی ملی اسکیت آزادی در ماده‌های ۲۰۰ متر، ۵۰۰ متر، ۱۰۰۰ متر و ۵۰۰۰ متر و در رده‌های سنی جوانان دو، جوانان یک و بزرگسالان برگزار شد و در نهایت نفرات برتر این رقابت‌ها به شرح زیر معرفی شدند:

ماده ۲۰۰ متر:

در رده سنی بزرگسالان، نازنین ادیی از خراسان شمالی به مقام نخست رسید، سوفیا سلطان‌دلال از اصفهان جایگاه دوم را به خود اختصاص داد و فاطمه طلایی از تهران در رتبه سوم ایستاد.

در رده سنی جوانان یک، آتوسا رضایی از آذربایجان شرقی در جایگاه نخست ایستاد، نسا مهدوی‌فر از آذربایجان غربی رتبه دوم را به دست آورد و رها روحی از تهران سوم شد.

در رده سنی جوانان دو، سارینا حسینی‌اشمان از تهران عنوان نخست را کسب کرد، دنیا افشاری از استان مرکزی در رتبه دوم قرار گرفت و پروشا وحدانی از خراسان شمالی سوم شد.

ماده ۵۰۰ متر:

در رده سنی بزرگسالان، سوفیا سلطان‌دلال از تهران عنوان نخست را کسب کرد، نازنین ادبی از خراسان شمالی در جایگاه دوم ایستاد و فاطمه طلایی از تهران رتبه سوم را به خود اختصاص داد.

در رده سنی جوانان یک، نسا مهدوی‌فر از آذربایجان غربی عنوان نخست را کسب کرد، النا جلالیان از خوزستان در جایگاه دوم قرار گرفت و فرناز نظرعلی از کرمانشاه سوم شد.

در رده سنی جوانان دو، سارینا حسینی‌اشمان از تهران به مقام نخست رسید، محدثه سلیمی از استان مرکزی رتبه دوم را به دست آورد و پروشا وحدانی از خراسان شمالی سوم شد.

ماده ۱۰۰۰ متر:

در رده سنی بزرگسالان: سما شیخ‌بگلو از آذربایجان غربی به مقام نخست رسید، آرمیتا قصبه از البرز رتبه دوم را کسب کرد و سیده مهشید کیایی از تهران در جایگاه سوم ایستاد.

در رده سنی جوانان یک، آیناز عباسی از اصفهان در جایگاه نخست ایستاد، ویانا سادات‌میرناصری از استان مرکزی دوم شد و باران غلامی‌دهکردی از چهارمحال و بختیاری و فاطمه فتحی از خراسان شمالی به‌طور مشترک رتبه سوم را کسب کردند.

در رده سنی جوانان دو، زهرا برجیان‌بروجنی از چهارمحال و بختیاری عنوان نخست را به دست آورد، اسما شریف‌یلمه، دیگر نماینده این استان، دوم شد و محدثه سلیمی از استان مرکزی در رتبه سوم قرار گرفت.

ماده ۵۰۰۰ متر:

در رده سنی بزرگسالان، سیده مهشید کیایی از تهران عنوان نخست را کسب کرد، سما شیخ‌بگلو از آذربایجان غربی در رتبه دوم قرار گرفت و زهرا مظفری از البرز جایگاه سوم را به دست آورد.

در رده سنی جوانان یک، آیناز عباسی از اصفهان اول شد، ویانا سادات میرناصری از استان مرکزی در جایگاه دوم قرار گرفت و فاطمه فتحی از خراسان شمالی رتبه سوم را کسب کرد.

در رده سنی جوانان دو، زهرا برجیان‌بروجنی و اسما شریف‌یلمه، هر دو از چهارمحال و بختیاری، به ترتیب عناوین اول و دوم را به دست آوردند و شایسته صفایی از استان مرکزی سوم شد.