نفرات برتر مسابقات دستجات آزاد کشوری اسکیت سرعت بانوان در پیست آزادی معرفی شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - مسابقات دستجات آزاد کشوری اسکیت سرعت بانوان از صبح امروز (جمعه) در پیست آکادمی ملی اسکیت آزادی در ماده‌های ۲۰۰ متر، ۵۰۰ متر، ۱۰۰۰ متر و ۵۰۰۰ متر و در رده‌های سنی جوانان دو، جوانان یک و بزرگسالان برگزار شد و در نهایت نفرات برتر این رقابت‌ها به شرح زیر معرفی شدند:

ماده ۲۰۰ متر:

در رده سنی بزرگسالان، نازنین ادیی از خراسان شمالی به مقام نخست رسید، سوفیا سلطان‌دلال از اصفهان جایگاه دوم را به خود اختصاص داد و فاطمه طلایی از تهران در رتبه سوم ایستاد.

در رده سنی جوانان یک، آتوسا رضایی از آذربایجان شرقی در جایگاه نخست ایستاد، نسا مهدوی‌فر از آذربایجان غربی رتبه دوم را به دست آورد و رها روحی از تهران سوم شد.

در رده سنی جوانان دو، سارینا حسینی‌اشمان از تهران عنوان نخست را کسب کرد، دنیا افشاری از استان مرکزی در رتبه دوم قرار گرفت و پروشا وحدانی از خراسان شمالی سوم شد.

ماده ۵۰۰ متر:

در رده سنی بزرگسالان، سوفیا سلطان‌دلال از تهران عنوان نخست را کسب کرد، نازنین ادبی از خراسان شمالی در جایگاه دوم ایستاد و فاطمه طلایی از تهران رتبه سوم را به خود اختصاص داد.

در رده سنی جوانان یک، نسا مهدوی‌فر از آذربایجان غربی عنوان نخست را کسب کرد، النا جلالیان از خوزستان در جایگاه دوم قرار گرفت و فرناز نظرعلی از کرمانشاه سوم شد.

در رده سنی جوانان دو، سارینا حسینی‌اشمان از تهران به مقام نخست رسید، محدثه سلیمی از استان مرکزی رتبه دوم را به دست آورد و پروشا وحدانی از خراسان شمالی سوم شد.

ماده ۱۰۰۰ متر:

در رده سنی بزرگسالان: سما شیخ‌بگلو از آذربایجان غربی به مقام نخست رسید، آرمیتا قصبه از البرز رتبه دوم را کسب کرد و سیده مهشید کیایی از تهران در جایگاه سوم ایستاد.

در رده سنی جوانان یک، آیناز عباسی از اصفهان در جایگاه نخست ایستاد، ویانا سادات‌میرناصری از استان مرکزی دوم شد و باران غلامی‌دهکردی از چهارمحال و بختیاری و فاطمه فتحی از خراسان شمالی به‌طور مشترک رتبه سوم را کسب کردند.

در رده سنی جوانان دو، زهرا برجیان‌بروجنی از چهارمحال و بختیاری عنوان نخست را به دست آورد، اسما شریف‌یلمه، دیگر نماینده این استان، دوم شد و محدثه سلیمی از استان مرکزی در رتبه سوم قرار گرفت.

ماده ۵۰۰۰ متر:

در رده سنی بزرگسالان، سیده مهشید کیایی از تهران عنوان نخست را کسب کرد، سما شیخ‌بگلو از آذربایجان غربی در رتبه دوم قرار گرفت و زهرا مظفری از البرز جایگاه سوم را به دست آورد.

در رده سنی جوانان یک، آیناز عباسی از اصفهان اول شد، ویانا سادات میرناصری از استان مرکزی در جایگاه دوم قرار گرفت و فاطمه فتحی از خراسان شمالی رتبه سوم را کسب کرد.

در رده سنی جوانان دو، زهرا برجیان‌بروجنی و اسما شریف‌یلمه، هر دو از چهارمحال و بختیاری، به ترتیب عناوین اول و دوم را به دست آوردند و شایسته صفایی از استان مرکزی سوم شد.

برچسب ها: اسکیت ، اسکیت سرعت ، اسکیت سرعت بانوان ، فدراسیون اسکیت ، پیست اسکیت
خبرهای مرتبط
از دشواری‌های اعزام تا طلای تاریخی؛ روایت محمد صالحی از افتخارآفرینی اسکیت سرعت ایران
تاریخ‌سازی اسکیت سرعت ایران در جهان؛ صعود به جمع ۱۰ کشور برتر با طلای یاحقی
رقابت دختران و پسران اسکیت‌باز در آزادی؛ مسابقات کشوری پنجشنبه و جمعه برگزار می‌شود
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
استقلال از شکست گریخت
والیبال نشسته ایران قهرمان بازی‌های پاراآسیایی شد
بیت‌سیاح در پرتاب نیزه مردان طلا ضرب کرد
طلا و برنز ۱۰۰ متر کرال پشت به ایران رسید 
علیرضا زارع با شکستن رکورد آسیا در کسب مدال طلا دبل کرد
زارع در ۲۰۰ متر هم رکوردشکنی کرد؛ دومین طلای سرعتی ایران در ناگویا
تیم ملی بسکتبال با ویلچر ایران نایب‌قهرمان شد
صالحی قهرمان شد/ حدیدی نقره گرفت
تیم ملی والیبال نشسته زنان نایب قهرمان شد 
هادی رضایی: وظیفه‌مان را انجام دادیم/ با پنج تغییر به ناگویا آمدیم
آخرین اخبار
معرفی نفرات برتر مسابقات دستجات آزاد کشوری اسکیت سرعت بانوان
زارع در ۲۰۰ متر هم رکوردشکنی کرد؛ دومین طلای سرعتی ایران در ناگویا
پیروزی خارج از خانه خیبر؛ سوغات سه امتیازی از کرمان
آلومینیوم و ذوب‌آهن به تساوی رضایت دادند
استقلال از شکست گریخت
صعود بانوان تنیس ایران به فینال بیلی‌جین‌کینگ کاپ
هادی رضایی: وظیفه‌مان را انجام دادیم/ با پنج تغییر به ناگویا آمدیم
تیم ملی بسکتبال با ویلچر ایران نایب‌قهرمان شد
مدال‌های نقره و برنز پرتاب دیسک بانوان به ایران رسید
صالحی قهرمان شد/ حدیدی نقره گرفت
صیدی در پرتاب نیزه مردان به مدال نقره دست یافت
حذف تیم پاراوزنه‌برداری ایران با تصمیم بحث‌برانگیز داور قزاقستانی
ظریف برنز ۱۰۰ متر آزاد را کسب کرد
تیم ملی والیبال نشسته زنان نایب قهرمان شد 
طلا و برنز ۱۰۰ متر کرال پشت به ایران رسید 
علیرضا زارع با شکستن رکورد آسیا در کسب مدال طلا دبل کرد
بیت‌سیاح در پرتاب نیزه مردان طلا ضرب کرد
والیبال نشسته ایران قهرمان بازی‌های پاراآسیایی شد
بازگشت انتقام‌جویانه نابینایان ایران؛ تایلند را بردند و برنز گرفتند
طلای روز پنجم پارادوومیدانی بر گردن نکویی‌مجد؛ بیگ‌رضایی نقره گرفت
چینی‌ها انحصار مدال‌های ووشو را در دست گرفتند/ داور‌ها در ناگویا با ما مهربان نبودند
امیرزادگانی با پرشی ۵ متر و ۱۳ سانتی‌متری، سوم آسیا شد
بازی‌های پاراآسیایی ناگویا؛ تیم میکس ریکرو به مدال برنز رسید
سکوی پرتاب دیسک مردان در تسخیر ایرانی‌ها/ طلا و نقره پرتاب وزنه زنان سهم ایران
استقلال- چادر ملو اردکان/ تقابل آبی پوشان با شاگردان اخباری در کویر
بورنموث ۳ - ۰ میلان/ شب تلخ روسونری در دین کورت
یوونتوس ۲ - ۲ رن/ شانس با بانوی پیر یار نبود