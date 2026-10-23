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کاخ سفید، اتاق فرمان شرارت + فیلم

سخنانی متفاوت از رئیس‌جمهور اسبق آمریکا درباره اسلام هراسی و استناد به قرآن که بازتاب زیادی داشته است.

باشگاه خبرنگاران جوان - بیل کلینتون، رئیس‌جمهور اسبق آمریکا، در سخنانی با انتقاد از اسلام‌هراسی، به آیه‌ای از قرآن درباره تفاوت میان ملت‌ها و ضرورت شناخت متقابل اشاره می‌کند. او تأکید دارد که وجود افراد شرور در میان پیروان یک دین، نباید به قضاوت درباره تمام پیروان آن دین منجر شود. این سخنان در شرایطی بازتاب یافته که پس از حملات ۱۱ سپتامبر، پیوند دادن تروریسم با مسلمانان در بخشی از فضای سیاسی و رسانه‌ای غرب گسترش یافت.

در کنار این اظهارات، عملکرد دولت‌های آمریکا در افغانستان و غرب آسیا و سابقه حمایت واشنگتن از گروه‌های مسلح در دوران جنگ سرد نیز مورد توجه است. حمایت آمریکا از القاعده در افغانستان برای مقابله با شوروی، از موضوعات ثبت‌شده در تاریخ سیاست خارجی این کشور است.

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