در پی کشته شدن ۷ نفر در حمله مسلحانه به یک مراسم تشییع جنازه در کلیسا، دولت اردن سه روز عزای عمومی اعلام کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - در پی حادثه تیراندازی مرگبار در کلیسایی در اردن، دولت این کشور سه روز عزای عمومی اعلام کرد و پرچم‌ها به نشانه سوگواری برای قربانیان به حالت نیمه افراشته درآمدند.

در جریان این حادثه که عصر امروز اتفاق افتاد، دو مهاجم نقاب‌دار وارد کلیسایی در استان «کرک» اردن شده و به مدت چند دقیقه، به سمت حاضران تیراندازی کردند.

عبیدالله المعایطه، مدیر اداره امنیت عمومی اردن در یک نشست خبری اعلام کرد که کشته شدن ۷ نفر در این حمله تأیید شده است. به گفته وی، این حمله در روستای حمود و در جریان مراسم تشییع جنازه در کلیسا رخ داد و ۲۷ نفر از مجروحان برای مداوا در بیمارستان بستری شده‌اند.

به گفته شاهدان عینی، یکی از مهاجمان مسلح به تپانچه و دیگری مجهز به تفنگ بود.

تاکنون هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است.

مازن الفرایه، وزیر کشور اردن این حادثه را حمله‌ای «تروریستی» و «بی‌سابقه» توصیف کرد و گفت عاملان آن به گروهی تعلق دارند که هیچ ارتباطی با انسانیت ندارند.

پادشاه اردن نیز وعده داد عاملان این حمله با شدیدترین مجازات‌ها روبه‌رو خواهند شد.

در ادامه، آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل نیز این حمله را به‌شدت محکوم کرد و تأکید کرد که حمله به محل عبادت، آن هم هنگام برگزاری مراسم تشییع جنازه، اقدامی شدیدا شنیع است.

حملات از این دست در اردن نادر است. پیش از این و در سال ۲۰۱۶ حمله‌ای مرگبار در استام کرک به کشته شدن ۱۰ نفر، از جمله نیرو‌های امنیتی و یک گردشگر کانادایی، منجر شده بود.

منبع: الجزیره