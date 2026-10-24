روزنامه‌های امروز به موضوعاتی نظیر افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی و سرکوب معترضان در فرانسه پرداختند.

باشگاه خبرنگاران جوان - هزینه جنگ با ایران، لشکرکشی ارتش فرانسه علیه معترضان، رکورد رسوایی ترامپ و نفت‌تیر در قلب جهان از عناوین روزنامه‌های امروز است.

جام جم

اطلاعات

جوان

سازندگی

وطن امروز

نوبنیاد

آسیا

جمهوری اسلامی

فرهیختگان

کیهان

همشهری

خراسان

رسالت

دنیای اقتصاد

ایران

صبح نو
فرهیختگان ورزشی

خبر ورزشی

 

برچسب ها: روزنامه‌ها ، صفحه نخست روزنامه‌ها
خبرهای مرتبط
صفحه نخست روزنامه‌ها – پنج‌شنبه ۳۰ مهر
صفحه نخست روزنامه‌ها – چهارشنبه ۲۹ مهر
صفحه نخست روزنامه‌ها – دوشنبه ۲۷ مهر
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
قالیباف: اجازه ندهید حاکمان جنگ‌افروز اعتراضات شما را تحریف کنند
بیان فضیلت حضرت زهرا(س) توسط رهبر معظم انقلاب
انفجار دو سوپرنفتکش متخلف پس از برخورد با مین و رها شدن آن توسط خدمه در تنگه هرمز
توییت معنادار سخنگوی سپاه درباره قیمت نفت و تحولات تنگه هرمز
عراقچی: پزشکیان به روسیه سفر خواهد کرد
آخرین اخبار
توییت معنادار سخنگوی سپاه درباره قیمت نفت و تحولات تنگه هرمز
انفجار دو سوپرنفتکش متخلف پس از برخورد با مین و رها شدن آن توسط خدمه در تنگه هرمز
بیان فضیلت حضرت زهرا(س) توسط رهبر معظم انقلاب
عراقچی: پزشکیان به روسیه سفر خواهد کرد
قالیباف: اجازه ندهید حاکمان جنگ‌افروز اعتراضات شما را تحریف کنند
دستور فرمانده نزاجا به فرماندهان یگان‌ها: آمادگی یگان‌ها در بالاترین سطح حفظ شود
مقام آگاه: تردد شناور‌های متخلف در تنگه هرمز به‌طور کامل متوقف شد
ظرفیت‌های راهبردی و ابزارهای نامتقارن در کنار قدرت نظامی، نقش تعیین‌کننده‌ای در جنگ دارد
پیام بقائی به مناسبت «روز ملی نثر فارسی» و بزرگداشت تاریخ‌نگار ایرانی ابوالفضل بیهقی
عراقچی: هزینه دفاع از اسرائیل بر دوش مالیات‌دهندگان آمریکایی است
پیام تسلیت سرلشکر محسن رضایی در پی درگذشت پدر امیر سپهبد شهید موسوی
ترک فعل بانک‌ها در اعطای وام ازدواج و فرزندآوری، آینده کشور را به خطر می‌اندازد