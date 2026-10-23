\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u00ab\u0628\u062f\u0648\u0646 \u062a\u0639\u0627\u0631\u0641\u00bb \u0628\u0647 \u0633\u0631\u0627\u063a \u062f\u0648 \u062c\u0648\u0627\u0646 \u0622\u06cc\u0646\u062f\u0647 \u062f\u0627\u0631 \u06a9\u0634\u062a\u06cc \u06a9\u0634\u0648\u0631 \u0631\u0641\u062a\u0647 \u06a9\u0647 \u0642\u0647\u0631\u0645\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u06a9\u0634\u062a\u06cc \u0648 \u067e\u0647\u0644\u0648\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u0645\u0631\u0627\u0645 \u0648 \u0648\u0637\u0646\u200c\u062f\u0648\u0633\u062a\u06cc \u0647\u0633\u062a\u0646\u062f.\n