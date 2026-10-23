باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

بدون تعارف با قهرمان‌های کشتی آزاد و فرنگی امید‌های جهان + فیلم

قهرمان‌های کشتی آزاد و فرنگی امید‌های جهان پس از افتخارآفرینی در مسابقات اخیر در آمریکا، مهمان بدون تعارف شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - «بدون تعارف» به سراغ دو جوان آینده دار کشتی کشور رفته که قهرمان در کشتی و پهلوان در مرام و وطن‌دوستی هستند.

مطالب مرتبط
بدون تعارف با قهرمان‌های کشتی آزاد و فرنگی امید‌های جهان + فیلم
young journalists club

روایت رزمنده‌ای که داغ دید، اما برای دفاع از میهن ایستاد + فیلم

بدون تعارف با قهرمان‌های کشتی آزاد و فرنگی امید‌های جهان + فیلم
young journalists club

بدون تعارف با سخنگوی پویش ملی جان‌فدا + فیلم

بدون تعارف با قهرمان‌های کشتی آزاد و فرنگی امید‌های جهان + فیلم
young journalists club

بدون تعارف با خانواده سردار عارف + فیلم

پربیننده‌ترین‌ها
تصاویر جدید نیرو‌های مسلح یمن از شکار مزدوران سعودی + فیلم
۷۱۵

تصاویر جدید نیرو‌های مسلح یمن از شکار مزدوران سعودی + فیلم

۰۱ . آبان . ۱۴۰۵
احمدیان: معیار حمایت از گروه‌های شبه‌نظامی، ماهیت آن‌ها نیست؛ جهت‌گیری‌شان در برابر آمریکاست + فیلم
۵۹۳

احمدیان: معیار حمایت از گروه‌های شبه‌نظامی، ماهیت آن‌ها نیست؛ جهت‌گیری‌شان در برابر آمریکاست + فیلم

۰۱ . آبان . ۱۴۰۵
اختراع منحصر‌به‌فرد بانوی ایرانی در ماشین آلات صنعتی + فیلم
۴۵۵

اختراع منحصر‌به‌فرد بانوی ایرانی در ماشین آلات صنعتی + فیلم

۰۱ . آبان . ۱۴۰۵
رقابت جهانی برای توسعه نیروگاه‌های هسته‌ای؛ چین در مسیر پیشتازی + فیلم
۴۴۸

رقابت جهانی برای توسعه نیروگاه‌های هسته‌ای؛ چین در مسیر پیشتازی + فیلم

۰۱ . آبان . ۱۴۰۵
تحولات سرنوشت‌ساز در یمن؛ از راهبرد «حصار در مقابل حصار» تا پایان محاصره «تعز» + فیلم
۴۲۸

تحولات سرنوشت‌ساز در یمن؛ از راهبرد «حصار در مقابل حصار» تا پایان محاصره «تعز» + فیلم

۰۱ . آبان . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha