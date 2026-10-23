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کوه کلنگ؛ عمق راهبردی ایران در برابر تهدید‌های نظامی آمریکا + فیلم

کوه کلنگ در نزدیکی تأسیسات هسته‌ای نطنز، به‌دلیل ساخت‌وساز‌های زیرزمینی و احتمال استقرار بخشی از زیرساخت‌های هسته‌ای ایران، به یکی از کانون‌های توجه آمریکا تبدیل شده است؛ تأسیساتی که عمق و ساختار کوهستانی آن می‌تواند هدف قرار دادنش را با چالش جدی روبه‌رو کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - کوه کلنگ در نزدیکی سایت هسته‌ای نطنز قرار دارد و تصاویر ماهواره‌ای بررسی‌شده از سوی اندیشکده آمریکایی CSIS، از ایجاد مجموعه‌ای زیرزمینی در دل این کوه حکایت دارد. برآورد‌های منتشرشده درباره عمق و ورودی‌های تونل‌ها، احتمال استفاده از این مجموعه برای نگهداری تجهیزات سانتریفیوژ یا فعالیت‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای را مطرح کرده‌اند.

ساختار سنگی کوه و عمق احتمالی تأسیسات، پرسش‌هایی جدی درباره توان بمب‌های سنگرشکن آمریکا برای آسیب‌رساندن به این مجموعه ایجاد کرده است. بمب‌های سنگرشکن GBU-۵۷ در طی جنگ تحمیلی ۱۲ روزه آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران به کار گرفته شدند، اما میزان خسارت واردشده و نتیجه نهایی آن حملات همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

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