باشگاه خبرنگاران جوان؛ ساسان ناصری زاده - اولین روز فروردین ۱۴۰۵، بیمارستان امام علی(ع) اندیمشک در موج شدید انفجار ناشی از حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی به شدت آسیب دید و به طور کامل از چرخه خدمت خارج شد.

هفت ماه بعد، بخش‌هایی از این بیمارستان همچنان خاموش‌اند و بیماران برای درمان راهی شهرهای دیگر می‌شوند.

بیمارستان امام علی(ع) اندیمشک، بزرگ‌ترین و مهم‌ترین مرکز درمانی شهرستان با حدود ۱۹۰ هزار نفر جمعیت است و در مسیر انبوه مسافران عبوری، در اصلی‌ترین ورودی خوزستان در شمال استان قرار دارد.

این موقعیت، آن را به نقطه‌ای حیاتی برای درمان ساکنان و مسافران بدل کرده است؛ نقطه‌ای که حالا پس از حمله، بخشی از ظرفیت خود را از دست داده است.

فخرالدین یلدی، رئیس شبکه بهداشت اندیمشک، درباره آن روز می‌گوید: همکاران ما در آن حمله توانستند بیماران را به سلامت از محل حادثه دور کنند و تلفات یا مجروح نداشتیم، به جز یکی از کارکنان که ترکش خورد و مجروح شد.

او افزود: بازسازی بخش دیالیز بیمارستان را خیلی سریع شروع کردیم و در کمتر از ۱۰ روز این بخش را به خدمت‌رسانی برگرداندیم و حتی بخش‌هایی از بیمارستان پس از چند ساعت خدمت‌رسانی را از سر گرفتند. کارکنان داروخانه یکی دو ساعت بعد از حملات، داروها را دوباره چیدمان کردند و از همان لحظه آغاز خدمات‌رسانی آغاز شد.

زایشگاه و اتاق عمل؛ هفت ماه سکوت

اما هفت ماه بعد، بخش‌هایی از جمله اتاق‌های عمل و زایشگاه بیمارستان همچنان غیرفعالند.

آقای یلدی با اشاره به آمار زایمان به نقل از مسئولین بیمارستان امام علی (ع) اندیمشک می‌گوید: ماهانه ۷۰ تا ۸۰ زایمان در زایشگاه بیمارستان انجام می‌شد که با شرایط پیش‌آمده، از آن تاریخ تاکنون حتی یک زایمان در اندیمشک نداشته‌ایم.

جهانبخش قلاوند نماینده مردم اندیمشک در مجلس شورای اسلامی درباره تأمین اعتبار می‌گوید: برای بازسازی بیمارستان، تقریباً ۷۰ تا ۸۰ میلیارد تومان تخصیص دادند که نیاز است از هر مکانی و از هر منشأیی، این اعتبار به سرعت در اختیار شهرستان و پروژه قرار بگیرد.