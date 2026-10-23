باشگاه خبرنگاران جوان - در روزهای اخیر در فضای مجازی موضوع واگذاری بخشی از عرصه‌های پارک ملی خبر برای معدنکاری مطرح شده بود.

سازمان حفاظت محیط زیست، با رد این ادعا اعلام می‌کند که در جلسات اخیر شورای عالی حفاظت محیط زیست هیچ مجوزی برای معدنکاری در این پارک ملی صادر نشده و تنها مصوبه درباره این پارک ملی، پاکسازی عرصه‌های معدنی قدیمی از پسماندهای به‌جا مانده و خروج مواد آلوده به فلزات سنگین از عرصه این پارک ملی است.

در همین راستا، سازمان حفاظت محیط زیست در بیانیه‌ای، به توضیح این موضوع پرداخت.

متن کامل بیانیه به شرح زیر است:

بسمه‌تعالی

در پی درخواست و ابراز نگرانی استانداری کرمان مبنی بر وجود پسماندهای قدیمی به‌جامانده از فعالیت‌های معدنی سنوات گذشته در پارک ملی خبر و برداشت غیرقانونی و سرقت این پسماندها توسط افراد سودجو، موضوع با رویکرد صیانت از محیط زیست و رفع منشأ آلودگی، در دستور کار شورای عالی حفاظت محیط زیست قرار گرفت.

پس از بحث و تبادل نظر کارشناسی درباره این موضوع و مشروط به تدوین ضوابط محیط زیستی مربوطه توسط سازمان حفاظت محیط زیست با همکاری معاونت حقوقی ریاست جمهوری، با پاکسازی، جمع‌آوری و انتقال پسماندهای معدنی موجود و بازسازی اکوسیستم صدمه دیده موافقت شد.

این تصمیم صرفاً با هدف رفع آلودگی موجود، جلوگیری از تداوم انتشار آلاینده‌ها و احیای عرصه آسیب‌دیده اتخاذ شده و به هیچ عنوان به‌معنای واگذاری عرصه، تغییر کاربری، خروج اراضی از محدوده پارک ملی، ایجاد حق مکتسبه معدنی، صدور مجوز اکتشاف یا بهره‌برداری و یا اعطای هرگونه حق انتفاع از عرصه‌های مذکور نیست.

با توجه به ماهیت آلایندهٔ این پسماندها و اثبات وجود فلزات سنگین از جمله سرب در آنها و گزارش‌های موجود درباره ورود عناصر فلزی سنگین به محیط از طریق رواناب و نیز پراکنده‌شدن این پسماندها در سایر نقاط پارک ملی در اثر برداشت‌های غیرمجاز، استمرار وضعیت موجود قابل پذیرش نبوده و موجب تداوم آلودگی خاک، آب، پوشش گیاهی و زیست‌بوم منطقه و تشدید خسارت‌های وارده به مراتع و تنوع‌زیستی می‌شد. از این‌رو، پاکسازی این پسماندها یک اقدام اصلاحی و حفاظتی و در راستای وظایف قانونی دولت در صیانت از مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست است، نه یک اقدام توسعه‌ای یا معدنی.

سازمان حفاظت محیط زیست تأکید می‌کند که اجرای عملیات مذکور صرفاً در چارچوب طرح فنی و زیست‌محیطی مصوب، با تعیین دقیق محدوده و حجم پسماند، رعایت الزامات حمل و انتقال، مدیریت ایمن مواد آلاینده، جلوگیری از انتشار ثانویه آلودگی و استقرار نظام پایش و نظارت مستمر انجام خواهد شد.



همچنین کلیه عملیات اجرایی باید به نحوی انجام شود که حداقل مداخله در عرصه طبیعی، حداقل تخریب پوشش گیاهی و خاک و حداکثر مراقبت از زیستگاه و حیات‌وحش را به همراه داشته باشد و پس از پایان عملیات، اقدامات لازم برای احیای عرصه و بازگرداندن شرایط اکولوژیک آن صورت پذیرد.



بدیهی است هیچ‌گونه واگذاری عرصه صورت نگرفته و نخواهد گرفت و مالکیت و مدیریت حفاظتی عرصه مطابق قوانین و مقررات مربوط، محفوظ خواهد بود.



سازمان حفاظت محیط زیست ضمن تأکید بر صیانت از تمامیت پارک ملی خبر، اعلام می‌دارد که تعیین تکلیف پسماندهای سنواتی و آلاینده موجود در این عرصه، اقدامی ضروری برای رفع یک کانون آلودگی موجود و بازگرداندن کارکردهای اکولوژیک منطقه است و نباید با صدور مجوز فعالیت معدنی یا بهره‌برداری جدید در پارک ملی خلط شود.



حفاظت از پارک‌های ملی، اصل حاکم بر هرگونه تصمیم و اقدام در این عرصه‌هاست و پاکسازی پسماندهای تاریخی نیز صرفاً در همین چارچوب و با هدف ارتقای وضعیت محیط زیست منطقه انجام خواهد شد.