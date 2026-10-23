در پی تیراندازی مرگبار در حومه پاریس که یک کشته بر جای گذاشت، مقامات فرانسوی احتمال انگیزه نژادپرستانه و اسلام‌هراسانه این حمله را مطرح کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - در پی تیراندازی فردی مسلح در شهر «تراپ» واقع در حومه جنوبی پاریس، یک نفر کشته و پنج نفر دیگر زخمی شدند. در میان مجروحان، دختری ۱۲ ساله به چشم می‌خورد که هشت گلوله به او اصابت کرده است. 

پس از این حادثه، امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه از شهر تراپ در جنوب غربی پاریس بازدید کرد؛ شهری که جمعیت قابل‌توجهی از مسلمانان را در خود جای داده است. 

کاخ الیزه، مقر ریاست‌جمهوری فرانسه اعلام کرد این حادثه «حمله‌ای نژادپرستانه و تروریستی» بوده است.

مکرون نیز به خبرنگاران گفت: «آنچه امروز اتفاق افتاد، نقطه عطفی است؛ زیرا برای نخستین بار شاهد اقدام تروریستی‌ای بوده‌ایم که با هدف کشتن هم‌وطنان و کودکانمان، به دلیل رنگ پوست یا مذهب آنها، برنامه‌ریزی شده است.»

او افزود فرد مسلح عامدانه از تیراندازی به سوی برخی افراد به دلیل رنگ پوست و ظاهرشان خودداری کرده است.

علی رابه، شهردار تراپ نیز گفت این فرد هنگام رانندگی به‌طور تصادفی تیراندازی می‌کرد و قصد داشت «حمام خون به راه بیندازد». او افزود که این حمله «به‌وضوح نژادپرستانه و احتمالاً اسلام‌هراسانه» بوده است.

به گفته او دو نفر از قربانیان اصالت آفریقایی داشته‌اند، اما درباره پیشینه سایر قربانیان جزئیاتی ارائه نکرد.

نیکولا دَنویل، شهردار یکی از شهر‌های همسایه نیز می‌گوید مظنون «ظاهری اروپایی» داشته است. 

در حال حاضر، پلیس، مظنون این تیراندازی را که مردی ۳۹ ساله است، در شهر کوآنیر در نزدیکی محل حادثه بازداشت کرده است. به گفته یک منبع پلیس، یک مسلسل دستی و نارنجک‌های اشک‌آور در اختیار این فرد بوده است.

این تیراندازی در شرایطی رخ داده که فرانسه با تنش‌های قابل‌توجهی روبه‌روست؛ اعتراضات سراسری در این کشور، شنبه این هفته به خشونت کشیده شد و انتظار می‌رود آخر روز‌های شنبه و یکشنبه هفته آینده نیز تجمع‌های اعتراضی دیگری برگزار شود.

برخی سیاستمداران راست افراطی مدعی شده‌اند که مهاجران خارجی عامل غارت و تخریب در اعتراضات فرانسه بوده‌اند.

منبع: رویترز / خبرگزاری فرانسه

برچسب ها: اسلام هراسی ، حمله تروریستی ، امانوئل مکرون
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