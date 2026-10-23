روابط عمومی نیروی دریایی سپاه از انفجار دو سوپرنفتکش متخلف پس از برخورد با مین و رها شدن آن توسط خدمه در ساحل جنوبی تنگه هرمز خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی جمعه شب با اعلام این خبر افزود: از ابتدای امروز دو سوپر نفتکش متخلف که تلاش کردند از مسیر غیر مجاز و جنوبی تنگه هرمز عبور کنند با برخورد به مین دریایی، موتورخانه آنها پس از انفجار و آتش سوزی شدید از کار افتاده و در جای خود متوقف گردیدند.

روابط عمومی سپاه در ادامه آورده است: این نفتکش ها در مجموع بیش از ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه نفت خام حمل می کردند که پس از اصابت به مین دریایی در ساحل جنوبی تنگه هرمز رها شده و خدمه کشتی آن را ترک کرده اند.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: تنگه هرمز ، کشتی نفتکش
خبرهای مرتبط
سرلشکر عبداللهی:
نمی‌گذاریم ناوهای زنگ‌زده آمریکا دوباره وارد خلیج فارس شوند
توییت معنادار سخنگوی سپاه درباره قیمت نفت و تحولات تنگه هرمز
ابراز نگرانی فرانسه از احتمال تشدید تنش‌ها در منطقه
ادامه روند صعودی قیمت نفت؛ طلای سیاه از ۱۱۷ دلار در هر بشکه هم عبور کرد
مقام آگاه: تردد شناور‌های متخلف در تنگه هرمز به‌طور کامل متوقف شد
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۸
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۵۹ ۰۲ آبان ۱۴۰۵
تنگه هرمز شده قبرستان کشتی ها
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۵۹ ۰۲ آبان ۱۴۰۵
تنگه هرمز شده قبرستان کشتی ها
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۵۵ ۰۲ آبان ۱۴۰۵
نفتکش و نفتهایش را بجای نفتکش های ما که اوایل میزدن و میگرفتن باید غنیمت بگیرند
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۱۶ ۰۲ آبان ۱۴۰۵
ماشالله...
۶
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۲۶ ۰۲ آبان ۱۴۰۵
چرا رها بشه الان مال ایرانه کشتی ها الان غنیمت جنگیه
۷
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۲۵ ۰۲ آبان ۱۴۰۵
بهترین کار ممکن. دمتون گرم!!!
۷
۱۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۰۲ ۰۲ آبان ۱۴۰۵
الله اکبر ❤️🙏
۶
۱۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ایرانی
۲۳:۵۶ ۰۱ آبان ۱۴۰۵
دورود بر رزمندگان اسلام
سلام بر شهیدان
مرگ بر آمریکا
مرگ بر اسراییل
۷
۱۲
پاسخ دادن
دیدار رئیس قوه قضاییه با رهبر معظم انقلاب اسلامی
بیانیه مشترک ایران و ۱۱ کشور؛ حمله به تأسیسات هسته‌ای تحت پادمان ممنوع است
مذاکره با آمریکا بدون تضمین‌های عملی امکان‌پذیر نیست
پزشکیان: مشکلات رانندگان و ناوگان حمل‌ونقل باید به‌صورت جدی پیگیری شود
دولت‌ها نباید خود را سازنده مسکن بدانند/ وظیفه دولت‌ها، سامان‌دهی بازار و حمایت از متقاضیان است
آخرین اخبار
پزشکیان: مشکلات رانندگان و ناوگان حمل‌ونقل باید به‌صورت جدی پیگیری شود
دیدار رئیس قوه قضاییه با رهبر معظم انقلاب اسلامی
مذاکره با آمریکا بدون تضمین‌های عملی امکان‌پذیر نیست
بیانیه مشترک ایران و ۱۱ کشور؛ حمله به تأسیسات هسته‌ای تحت پادمان ممنوع است
دولت‌ها نباید خود را سازنده مسکن بدانند/ وظیفه دولت‌ها، سامان‌دهی بازار و حمایت از متقاضیان است
سرباز جنگ رسانه‌ای دشمن نباشیم!
پزشکیان: باید از وضعیت «نه جنگ، نه صلح» خارج شویم
مراسم عزاداری شب شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها امشب در میادین و اجتماعات سراسر کشور
افزایش بی‌ضابطه تعرفه‌های اینترنت اجحاف در حق مردم است
قاهره در دوراهی جنگ یمن؛ حمایت مصر از عربستان تا کجا ادامه دارد؟
نمی‌گذاریم ناوهای زنگ‌زده آمریکا دوباره وارد خلیج فارس شوند
صفحه نخست روزنامه‌ها – شنبه ۲ آبان