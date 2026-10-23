روابط عمومی نیروی دریایی سپاه از انفجار دو سوپرنفتکش متخلف پس از برخورد با مین و رها شدن آن توسط خدمه در ساحل جنوبی تنگه هرمز خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی جمعه شب با اعلام این خبر افزود: از ابتدای امروز دو سوپر نفتکش متخلف که تلاش کردند از مسیر غیر مجاز و جنوبی تنگه هرمز عبور کنند با برخورد به مین دریایی، موتورخانه آنها پس از انفجار و آتش سوزی شدید از کار افتاده و در جای خود متوقف گردیدند.

روابط عمومی سپاه در ادامه آورده است: این نفتکش ها در مجموع بیش از ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه نفت خام حمل می کردند که پس از اصابت به مین دریایی در ساحل جنوبی تنگه هرمز رها شده و خدمه کشتی آن را ترک کرده اند.