ترامپ مدعی شده که نام ایلهان عمر با اسناد مهاجرتی او کاملا مطابقت ندارد و به همین دلیل، او باید از سمت خود در کنگره استعفا کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا از ایلهان عمر، نماینده دموکرات ایالت مینه‌سوتا در مجلس نمایندگان، خواست به دلیل ادعایی «استفاده از نام جعلی» «فوراً» از سمت خود در کنگره کناره‌گیری کند.

ترامپ در جریان تجمعی در ایالت فلوریدا گفت: «لطفاً به رئیس مجلس نمایندگان، مایک جانسون، اطلاع دهید که حزب دموکرات همین حالا کرسی ایلهان عمر، اهل کشور زیبای سومالی را واگذار کرده است».

ترامپ مشخصاً به این دلیل خواستار استعفای ایلهان عمر شده که مدعی است او با استفاده از نام جعلی وارد کنگره شده و سوگند نمایندگی یاد کرده است. در سندی که دفتر دادستانی آمریکا اخیرا ارائه کرده، نام او به شکل «ایلهان نور سعید علمی» با نام دیگر «ایلهان عبداللهی عمر» ذکر شده بود. ترامپ این موضوع را نشانه استفاده از هویت جعلی دانسته است.

رئیس جمهور آمریکا در ادامه با انتقاد از سومالی مدعی شد که این کشور فاقد دولت و امکانات است و تنها چیزی که در آن وجود دارد، جرم و جنایت است. 

ترامپ همچنین گفت عمر از راه دریا به آمریکا آمده و مدعی شد سومالی کشوری بدون قانون و نظم است که مردم در آن دائماً به یکدیگر تیراندازی می‌کنند. او سومالی را «بدترین کشور جهان» توصیف کرد.

عمر از سال ۲۰۱۹، زمانی که به‌عنوان یکی از نخستین زنان مسلمان و نخستین نماینده سومالیایی‌تبار وارد کنگره آمریکا شد، بار‌ها به کانون مناقشه‌های سیاسی تبدیل شده است. او به‌دلیل انتقاد‌های تند از دونالد ترامپ و مواضعش درباره رژیم صهیونیستی و سیاست خارجی آمریکا، هدف حملات مکرر جمهوری‌خواهان قرار گرفته است.

این حملات در هفته‌های اخیر شدت گرفته است. دوشنبه هفته گذشته مأموران فدرال خانه او در واشنگتن را با ادعای بررسی بیشتر پرونده مهاجرت و تابعیتش بازرسی کردند و تلفن همراه و گذرنامه او را ضبط کردند.

بازرسان می‌گویند که در حال بررسی سوابق مهاجرتی عمر و پدر مرحومش هستند. در همین حال، با توجه به نزدیک بودن انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا، دموکرات‌ها این اقدام را تلاشی برای ارعاب یکی از منتقدان سرشناس ترامپ دانسته‌اند.

عمر گفته است که در برابر تهدیدات ترامپ برای سلب تابعیت و زندان، سکوت نمی‌کند.

منبع: بریکینگ نیوز

برچسب ها: ایلهان عمر ، نماینده کنگره ، دونالد ترامپ
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