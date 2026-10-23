باشگاه خبرنگاران جوان - سردار حسین محبی سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شامگاه جمعه اول آبان ۱۴۰۵، تصویری از یک نفتکش در حال سوختن را در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد که در آن، عبارت انگلیسی «Brent Oil price» در کنار تغییر قیمت نفت برنت از ۱۱۶ به ۱۱۷ دلار قرار گرفته است.

انتشار این تصویر در شرایطی است که طی هفته‌های گذشته تردد کشتی‌های عبوری از مسیرهای غیرمجاز آبراه راهبردی تنگه هرمز با حوادثی از جمله برخورد با مین‌های دریایی و انفجار و آتش‌سوزی آن‌ها همراه بوده است.

قیمت جهانی نفت برنت در شرایطی روند افزایشی را طی می‌کند که آمریکا در ادامه سیاست‌های خصمانه خود علیه جمهوری اسلامی ایران، همچنان بر اعمال محاصره دریایی ایران اصرار دارد؛ رویکردی که در کنار تداوم جنگ و ناامنی در منطقه، بر بازار جهانی انرژی سایه انداخته است.