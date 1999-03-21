ترامپ ضمن تهدید ایران به آغاز عملیات نظامی جدید در صورت نرسیدن به توافق، بار دیگر پیشنهاد تغییر نام تنگه هرمز را مطرح کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا مدعی شد که اگر تهران و واشنگتن به توافق نرسند، ایالات متحده ممکن است عملیات نظامی جدیدی را آغاز کند.

ترامپ در جریان تجمعی در ایالت فلوریدا، به دو عملیات تجاوزکارانه پیشین آمریکا اشاره کرد و مدعی شد این دو عملیات، توانمندی‌های هسته‌ای ایران را به‌شدت تضعیف کرده‌اند.

او خطاب به حاضران گفت: «ما با عملیات چکش نیمه‌شب، ظرفیت غنی‌سازی هسته‌ای ایران را به‌طور کامل نابود کردیم. یادتان هست؟ آن عملیات را اواخر شب انجام دادیم و سپس با عملیات خشم حماسی، کار را تمام کردیم».

رئیس‌جمهور آمریکا سپس احتمال اقدام نظامی مجدد را در صورت نپذیرفتن توافق از سوی ایران مطرح کرد و گفت: «ممکن است یک عملیات خشم حماسی کوچک دیگر انجام دهیم، یا آنها توافق خواهند کرد. اگر عاقل باشند، فقط می‌گویند بیایید دست‌به‌کار شویم و مذاکرات را آغاز کنیم.»

ترامپ در بخش دیگری از صحبت‌های خود، بار دیگر پیشنهاد تغییر نام تنگه هرمز به «تنگه ترامپ» را مطرح کرد و گفت از آنجا که یک دریاچه و یک خلیج به نام آمریکا وجود دارد، این کشور باید یک تنگه و یک اقیانوس نیز به نام خود داشته باشد.

او خطاب به حامیانش گفت: «تنها دو اقیانوس هستند که می‌توان نام آنها را تغییر داد؛ یکی اقیانوس آرام و دیگری اقیانوس اطلس است.» او افزود اقیانوس اطلس را انتخاب کرده، زیرا «به خانه نزدیک‌تر است».

رئیس‌جمهور آمریکا همچنین گفت که یادداشتی برای سوندار پیچای، مدیرعامل گوگل فرستاده و از او خواسته است نام اقیانوس اطلس به «اقیانوس آمریکا» تغییر کند و نام تنگه هرمز نیز عوض شود.

ترامپ در انتها تلویحاً اعلام کرد که واشنگتن پس از پایان جنگ در ایران، به مسئله کوبا رسیدگی خواهد کرد. او گفت: «آن کشتی‌های زیبای ما از کنار کوبا عبور خواهند کرد. یکی از آنها را وادار می‌کنیم در فاصله حدود ۵۰ یاردی از ساحل توقف کند. آنها دست‌هایشان را بالا خواهند برد و بعد، مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا را می‌فرستیم تا کار را تمام کند و توافق را نهایی کند».

منبع: بریکینگ نیوز