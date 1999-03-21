سازمان تأمین اجتماعی از پایان پرداخت حقوق مهرماه بیش از ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار بازنشسته و مستمری‌بگیر این سازمان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - بر اساس اطلاعیه سازمان تأمین اجتماعی، پرداخت حقوق مهرماه بیش از ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار بازنشسته و مستمری‌بگیر این سازمان که از روز ۲۸ مهرماه آغاز شده بود، به پایان رسید.

بر اساس این اطلاعیه، مجموع مبلغ پرداختی برای حقوق مهرماه بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی حدود ۱۴۰ هزار میلیارد تومان بوده است.

سازمان تامین اجتماعی در ادامه این اطلاعیه با توجه به شرایط شبکه بانکی کشور، از بازنشستگان و مستمری‌بگیران خواسته در صورت عدم دریافت پیامک بانکی، موجودی حساب خود را بررسی کنند.

لازم به ذکر است، فیش حقوقی مهر، از اول هفته آینده و بدون نیاز به مراجعه به شعب و کارگزاری‌ها از طریق سامانه خدمات غیرحضوری به نشانی es.tamin.ir یا اپلکیشن «تأمین من» قابل دریافت و مشاهده است.

برچسب ها: حقوق بازنشستگان ، بازنشستگان تامین اجتماعی
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