باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - محمود شافعی پیشکسوت تیم فوتبال پرسپولیس در گفت و گو با خبرنگار ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان اظهار کرد: بازی‌های تکنیکی پرسپولیس را از ابتدای فصل تا الان مشاهده کردیم و امیدوارم در دیدار‌های آینده هم به همین شیوه ادامه بدهند و صدر جدول را حفظ کرده تا قهرمانی شان در پایان فصل مسجل شود.

شافعی درباره اینکه پرسپولیسی‌ها موقعیت‌های زیاد گلزنی را به راحتی از دست می‌دهند، گفت: بله، به نظرم فوروارد‌ها موقعیت‌های زیاد گلزنی دارند و آن را هدر می‌دهند و این تکرار اشتباهات در بازی‌های حساس و بزرگ که پرسپولیس در ادامه بازی‌ها دارد دردسرساز می‌شود و استفاده نکردن از موقعیت‌های گلزنی در مقابل تیم‌های تاکتیکی‌تر مثل استقلال و سپاهان باعث می‌شود درصد اشتباهات بازیکنان بالا برود.

پیشکسوت پرسپولیس گفت: تیم‌ مس شهر بابک بازی باز ارائه کرد و حفره‌های تاکتیکی که پرسپولیس گذاشته بود باعث شد که حریف در آن تله‌ها گیر کند و سرخپوشان می‌توانستند گل‌های بیشتری بزنند، اما این اتفاق نیفتاد.

او درباره اینکه تیم مس شهر بابک هم موقعیت‌های خوب گلزنی در این بازی داشت، گفت: تیم‌هایی مثل مس شهر بابک بی محابا بازی می‌کنند و وقتی که حریفشان هجومی بازی کند، در ضد حملات و تک موقعیت‌ها می‌آیند و از یکسری از اشتباهات خط دفاعی استفاده می‌کنند و به گل هم می‌رسند. این نکته مهم بود که پرسپولیس خیلی زود به بازی برگشت و تارتار هم نکته خوبی را گفت و نیازمند باعث شد که سرخپوشان به بازی برگردند. از همه مهم‌تر این بود که انسجام تاکتیکی پرسپولیس باعث شد که هم از لحاظ دفاعی و هم از لحاظ هجومی این تیم بالانس خوبی داشته باشد. البته استفاده نکردن از موقعیت‌ها باعث می‌شود پرسپولیس دربازی‌های آینده با مشکل مواجه شود.

شافعی درباره اینکه زوج اورونوف و بیفوما را چطور ارزیابی می‌کند، بیان کرد: به نظرم استفاده از این ۲ بازیکن به طور همزمان خیلی خوب بود چرا که هر ۲ بازیکن خیلی خوب بودند و هم بیفوما عالی بازی کرد و هم اورونوف پاس‌های دقیقی می‌داد. از همه اینها مهمتر، کمربند میانی پرسپولیس بود که کاملا بر تیم مس شهربابک تسلط داشت و با خلق موقعیت باعث شد که موقعیت‌های زیادی هم مهاجمان از دست بدهند و این یک مقدار امیدوار کننده بود. پرسپولیس الان دارد به بلوغ تاکنیکی می‌رسد و اگر مهاجمان اشتباهات خود را کمتر کنند و چارچوب شناس باشند، شک نکنید بیفوما و اورونوف در این پازل تانیکی می‌توانند گل بزنند.

او درباره اینکه عملکرد بازیکنان جوان را در لیگ برتر چطور ارزیابی می‌کند، گفت: به طور کلی سیاست مهدی تارتار این است که به نسل جوان خیلی بها می‌دهد و این موضوع برایش اهمیت دارد که شرایط را برای بازی بازیکنان جوان مهیا کند. نکته مهم این است که جوانان بتوانند از این موقعیت‌ها استفاده کنند. البته بازیکنان جوان از جمله محمودی، صادقی به زمین مسابقه آمدند و توانستند از موقعیت‌ها استفاده کنند و این موضوع به سرمربی تیم اطمینان خاطر می‌دهد که در بازی‌های آینده هم به جوانان اعتماد کند و از آنها استفاده کند.

شافعی درباره بازی پرسپولیس برابر فولاد خوزستان گفت: پرسپولیس شناخت کاملی از فولاد دارد. با توجه به اینکه حمید مطهری چند سال در پرسپولیس بوده و شناخت دارد، به نظرم بازی جذاب و دیدنی خواهد شد. به نظرم پرسپولیس می‌تواند با حضور هواداران خود از میزبانی استفاده کند و این تیم هم می‌تواند بازی را ببرد و هم فاصله اش را با تیم‌های دوم و سوم بیشتر کند.

پیشکسوت پرسپولیس درباره اینکه نبود کنعانی زادگان در بازی با مس شهر بابک احساس شد، گفت: به نظرم نبودش تاثیر گذار نبود، اما تجربه کنعانی زادگان می‌تواند به تیم پرسپولیس کمک کند.

او درباره اینکه پرسپولیس همچنان از پشت مدافعان و ضربات ایستگاهی ضربه می‌خورد، بیان کرد: به نظرم پرسپولیس در نبود بازیکنانی مثل کنعانی زادگان باید برای هماهنگی بیشتر از بازیکنان جوان در بازی‌هایی مثل مس شهر بابک بهره ببرد تا به اهداف تاکنیکی خود برسند.

شافعی درباره اینکه پرسپولیس با این روند می‌تواند قهرمان نیم فصل شود، گفت:من فکر می‌کنم بازی با فولاد می‌تواند فاصله زیادی را به وجود آورد و ۲ بازی آینده می‌توانند روند بازی پرسپولیس را تغییر بدهد.