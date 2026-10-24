وینگر کنگویی پرسپولیس رشد و تغییر چشم گیری نسبت به فصل گذشته داشته است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - تیم فوتبال پرسپولیس در حالی برابر تیم مس شهر بابک توانست  با ۳ گل به برتری برسد که تیوی بیفوما با پاس دیدنی اورونوف توانست یکی از گل‌های سرخپوشان را به ثمر برساند.  

 تیوی بیفوما در فصل جاری لیگ برتر در ۵۳۰ دقیقه که برای پرسپولیس به میدان رفته موفق به ثبت ۳ گل و ۲ پاس‌گل شده است.  

️او در این فصل میانگین  یک تاثیرگذاری روی گل در هر ۹۰ دقیقه را از خود به جا گذاشته است.

ا️ین در حالی است که بیفوما در فصل گذشته که در مدت زمان بیشتری به میدان رفته بود، ۱ گل و ۲ پاس‌گل را ثبت کرده بود.  

برچسب ها: تیم فوتبال پرسپولیس ، بازیکن خارجی پرسپولیس
خبرهای مرتبط
پرسپولیس به دنبال قطع نوار ناکامی اش برابر فولاد
نقش کلیدی پیام نیازمند در صدرنشینی پرسپولیس
بازگشت سه واحد آپارتمان به باشگاه پرسپولیس پس از ۱۵ سال
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
مدیرعامل چادرملو: اگر جای ۲ تیم عوض می‌شد باز هم این پنالتی رد می‌شد؟
زارع در ۲۰۰ متر هم رکوردشکنی کرد؛ دومین طلای سرعتی ایران در ناگویا
معرفی نفرات برتر مسابقات دستجات آزاد کشوری اسکیت سرعت بانوان
رشد چشم‌گیر بیفوما در پرسپولیس
استفاده نکردن از موقعیت‌ها برای پرسپولیس دردسرساز می‌شود
آخرین اخبار
رشد چشم‌گیر بیفوما در پرسپولیس
استفاده نکردن از موقعیت‌ها برای پرسپولیس دردسرساز می‌شود
مدیرعامل چادرملو: اگر جای ۲ تیم عوض می‌شد باز هم این پنالتی رد می‌شد؟
معرفی نفرات برتر مسابقات دستجات آزاد کشوری اسکیت سرعت بانوان
زارع در ۲۰۰ متر هم رکوردشکنی کرد؛ دومین طلای سرعتی ایران در ناگویا
پیروزی خارج از خانه خیبر؛ سوغات سه امتیازی از کرمان
آلومینیوم و ذوب‌آهن به تساوی رضایت دادند
استقلال از شکست گریخت
صعود بانوان تنیس ایران به فینال بیلی‌جین‌کینگ کاپ
هادی رضایی: وظیفه‌مان را انجام دادیم/ با پنج تغییر به ناگویا آمدیم
تیم ملی بسکتبال با ویلچر ایران نایب‌قهرمان شد
مدال‌های نقره و برنز پرتاب دیسک بانوان به ایران رسید
صالحی قهرمان شد/ حدیدی نقره گرفت
صیدی در پرتاب نیزه مردان به مدال نقره دست یافت
حذف تیم پاراوزنه‌برداری ایران با تصمیم بحث‌برانگیز داور قزاقستانی
ظریف برنز ۱۰۰ متر آزاد را کسب کرد
تیم ملی والیبال نشسته زنان نایب قهرمان شد 
طلا و برنز ۱۰۰ متر کرال پشت به ایران رسید 
علیرضا زارع با شکستن رکورد آسیا در کسب مدال طلا دبل کرد
بیت‌سیاح در پرتاب نیزه مردان طلا ضرب کرد
والیبال نشسته ایران قهرمان بازی‌های پاراآسیایی شد
بازگشت انتقام‌جویانه نابینایان ایران؛ تایلند را بردند و برنز گرفتند
طلای روز پنجم پارادوومیدانی بر گردن نکویی‌مجد؛ بیگ‌رضایی نقره گرفت
چینی‌ها انحصار مدال‌های ووشو را در دست گرفتند/ داور‌ها در ناگویا با ما مهربان نبودند
امیرزادگانی با پرشی ۵ متر و ۱۳ سانتی‌متری، سوم آسیا شد
بازی‌های پاراآسیایی ناگویا؛ تیم میکس ریکرو به مدال برنز رسید
سکوی پرتاب دیسک مردان در تسخیر ایرانی‌ها/ طلا و نقره پرتاب وزنه زنان سهم ایران