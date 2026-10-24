وینگر کنگویی پرسپولیس رشد و تغییر چشم گیری نسبت به فصل گذشته داشته است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - تیم فوتبال پرسپولیس در حالی برابر تیم مس شهر بابک توانست با ۳ گل به برتری برسد که تیوی بیفوما با پاس دیدنی اورونوف توانست یکی از گل‌های سرخپوشان را به ثمر برساند.

تیوی بیفوما در فصل جاری لیگ برتر در ۵۳۰ دقیقه که برای پرسپولیس به میدان رفته موفق به ثبت ۳ گل و ۲ پاس‌گل شده است.

️او در این فصل میانگین یک تاثیرگذاری روی گل در هر ۹۰ دقیقه را از خود به جا گذاشته است.

ا️ین در حالی است که بیفوما در فصل گذشته که در مدت زمان بیشتری به میدان رفته بود، ۱ گل و ۲ پاس‌گل را ثبت کرده بود.