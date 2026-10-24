رئیس ستادکل نیروهای مسلح تاکید کرد: تحت هیچ شرایطی نمی‌گذاریم ناوهای زنگ‌زده آمریکا دوباره وارد خلیج فارس شوند.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرلشکر علی عبداللهی رئیس ستادکل نیروهای مسلح و فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا گفت: نیروهای مسلح پرافتخار ایران اسلامی با توکل به خداوند متعال توانستند، نیروی دریایی آمریکا را که ترامپ و سران آن کشور، آن را قله اقتدار آمریکا می‌دانند و با آن منطقه و جهان را تهدید می‌کنند ناکارآمد سازند، به گونه‌ای که دیگر قادر به نزدیک شدن به دریاهای پیرامون خلیج فارس و آب‌های سرزمینی ایران نیستند.

وی گفت: رئیس جمهور آمریکا باید در خواب ببیند که نظامیان و ارتش آنها بار دیگر وارد خلیج فارس شوند. آنها این آرزو را برای همیشه به گور خواهند برد.

عبداللهی با بیان اینکه ما در هیچ شرایطی و در هیچ زمانی اجازه نخواهیم داد شناورهای نظامی آمریکا وارد خلیج فارس بشوند، افزود: ترامپ بارها ادعا کرده است که تاسیسات هسته‌ای ایران را نابود کرده‌اند، اما همزمان و مکررا اظهار می‌دارند که ایران نباید سلاح هسته‌ای داشته باشد و این تناقض‌گویی آشکار پایانی ندارد.

رئیس ستادکل نیروهای مسلح و فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا خاطر نشان کرد: اگر همه چیز را نابود کرده‌اید، پس تکرار این هذیان‌گویی چه معنایی دارد؟ این سخنان کاملا بی‌معنا، متناقض و پرتکرار برای فریب افکار عمومی جهان و به ویژه مردم آمریکا مصرف دارد.

وی در ادامه با طرح این سوال که چنانچه مطمئن هستید که تمامی امکانات و توانمندی‌های نظامی ایران را از بین برده‌اید، پس چرا ناوهای زنگ‌زده و شناورها و نیروهای نظامی بزدل شما جرئت نزدیک شدن به تنگه هرمز، مرزهای دریایی و زمینی ایران را ندارند، تاکید کرد: بی‌تردید با عزم راسخ رهبری شجاع و حکیم، اراده مردم مبعوث شده و مقاوم، نیروهای مسلح جان‌برکف و مسئولان ایران اسلامی بر این قرار گرفته است تا آمریکا و مولود نامشروع آن رژیم صهیونیستی و ارتش‌های زبون و متجاوز شما را در باتلاقی که با دستان خود ساخته‌اید روز به روز بیشتر غرق کنند.

وی افزود: به یاری خداوند متعال و نصرت الهی، راهبرد ایران قوی این است که هر چه این تقابل طولانی‌تر شود، شما را بیش از گذشته در باتلاق مرگ و زوال فرو ببرند.

منبع: ستادکل نیروهای مسلح

برچسب ها: ناوهای آمریکایی ، خلیج فارس ، تنگه هرمز
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۱
در انتظار بررسی: ۶
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۳۳ ۰۲ آبان ۱۴۰۵
خدا حفظتون کنه سردار.
این بار طوری بزنید که از جنازه های سربازانشون روی هم پشته بسازن.
نمیشه که ما شهید بدیم و اونا قسر در برن.
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۲۴ ۰۲ آبان ۱۴۰۵
🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷 الله اکبر الله اکبر الله اکبر
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۹ ۰۲ آبان ۱۴۰۵
ما از شهریور ماه سال ۱۳۵۹ تاکنون به همه جنایتکاران جنگی ثابت کرده ایم که هیچ جنایت، حمله و تجاوز را بدون پاسخ و بدون جواب نمی گذاریم. و از آمریکا و هم حامیانش انتقام می گیریم.
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۹ ۰۲ آبان ۱۴۰۵
چندین مرتبه اشاره کردم و باز هم می گویم در صورت حمله و تجاوز مجدد محور شرارت به کشورمان، بایستی با آنها بیرحماه و بیرحمانه برخورد شود. مردم نمی پذیرند که شهید بدهند، اما تلفات انسانی طرف مقابل در حداقل باد. برای رسیدن به پیروزی باید بی رحم بود!
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۳ ۰۲ آبان ۱۴۰۵
لطفاً محاصره دریایی را بشکنید
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۵۴ ۰۲ آبان ۱۴۰۵
محاصره رو بزنید اونها که داخل خلیج فارس نمیان
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۰۹ ۰۲ آبان ۱۴۰۵
چرا در اقیانوسها هدفشان قرار نمی‌دهید مخصوصا اقیانوس هند
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۱۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۰۷ ۰۲ آبان ۱۴۰۵
ماشالله ...سردار...به حساب امارات و بحرین هم برسید ...بحرین به خاک ایران برگردونید
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۱۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۳۲ ۰۲ آبان ۱۴۰۵
و همین طور آذربایجان و قفقاز
هیچ چیز به وضع قبلی خود برنمی گردد
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۱۲ ۰۲ آبان ۱۴۰۵
بابا چرا دست دست میکنید با جنگ محاصره دریایی رو بشکنید و اعلام کنید اتمی شدیم
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۵۸ ۰۲ آبان ۱۴۰۵
موافقم
اما فعلأ زوده
ما که اتمی هستیم.
صبر کنید.
برنامه‌ها براشون داریم.
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