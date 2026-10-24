باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - احسان ذبیح‌زاده، سخنگوی صنعت برق کشور، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: نیروگاه‌های حرارتی سهم بالایی در سبد تولید برق کشور دارند و بیشترین میزان تولید برق کشور از طریق این نیروگاه‌ها انجام می‌شود. بیش از ۸۰ درصد تولید برق حرارتی از طریق سوخت گاز تأمین می‌شود و نیروگاه‌ها نیز بر همین اساس طراحی شده‌اند؛ با این حال، برای افزایش قابلیت اطمینان و مواجهه با شرایطی که تأمین گاز با مشکل روبه‌رو شود، سوخت مایع به‌عنوان سوخت پشتیبان برای واحد‌های نیروگاهی در نظر گرفته شده است.

او افزود: در حال حاضر، وضعیت تأمین گاز و سوخت مایع به‌گونه‌ای است که ذخایر سوخت مایع نیروگاه‌ها در شرایط نسبتاً خوبی قرار دارد و وضعیت ذخایر تقریباً مشابه سال گذشته است؛ سالی که ذخایر سوخت نیروگاهی در شرایط بسیار خوبی قرار داشت. امسال نیز همین روند مناسب ادامه دارد.

ذبیح‌زاده ادامه داد: البته تا تکمیل کامل مخازن سوخت مایع، مقدار مشخصی باقی مانده است که اطمینان داریم همکاران پرتلاش ما در وزارت نفت، این ظرفیت باقی‌مانده را در روز‌ها و هفته‌های پیش رو و هم‌زمان با ورود به دوره سرد سال تکمیل خواهند کرد.

سخنگوی صنعت برق کشور تصریح کرد: ترکیب تخصیص مناسب سوخت گاز به نیروگاه‌ها و تکمیل مخازن سوخت مایع این اطمینان را ایجاد می‌کند که ورود به دوره سرد سال از نظر تأمین سوخت نیروگاهی در وضعیت مطلوبی انجام شود. با این حال، این موضوع شرط لازم برای عبور موفق از زمستان است و شرط کافی آن، تداوم روند مناسب تخصیص گاز و تحویل سوخت مایع در طول دوره سرد سال است؛ دوره‌ای که حدود ۱۰۰ روز، از نیمه آذرماه تا سه ماه پس از آن، ادامه دارد. برنامه‌ریزی‌های لازم برای تأمین سوخت در این دوره نیز با همکاری وزارت نفت انجام شده است.

او با اشاره به آسیب‌دیدن زیرساخت‌های تأمین گاز در پی حملات دشمن صهیونیستی ـ آمریکایی اظهار کرد: بر اساس اعلام همکاران ما در وزارت نفت، بخشی از ظرفیت تأمین گاز نسبت به سال گذشته از دست رفته است؛ به همین دلیل، تمهیدات ویژه‌ای در مقایسه با سال قبل در دستور کار قرار گرفته است.

ذبیح‌زاده با بیان اینکه در بخش برق، ۶۰ اقدام عملیاتی برای عبور از دوره ۱۰۰ روزه سرد سال با کمترین تبعات پیش‌بینی شده است، گفت: پیشرفت اجرای این اقدامات در وضعیت مناسبی قرار دارد. این اقدامات شامل انجام به‌موقع تعمیرات واحد‌های نیروگاهی ضروری برای زمستان، شتاب‌بخشی به توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر که به سوخت نیاز ندارند، پیشبرد تعمیرات نیروگاه اتمی با هدف بازگشت آن به مدار تولید در آغاز دوره سرد سال و استفاده بهینه از نیروگاه‌های برق‌آبی است.

او افزود: در نیروگاه‌های حرارتی نیز استفاده از واحد‌های با راندمان بالا و کاهش مصرف گازوئیل، به‌ویژه در نیمه شمالی کشور که احتمال بروز مشکلات تأمین سوخت نیروگاهی در آن بیشتر است، در دستور کار قرار دارد. همچنین تعمیرات شبکه و کریدور‌های اصلی انتقال برق با توجه ویژه‌تر نسبت به سال‌های گذشته دنبال می‌شود تا در دوره سرد سال با گلوگاه انتقال توان مواجه نشویم.

سخنگوی صنعت برق کشور تأکید کرد: با تدابیر پیش‌بینی‌شده در حوزه تأمین سوخت، تعمیرات نیروگاهی، توسعه تجدیدپذیر‌ها و آماده‌سازی شبکه انتقال، تلاش می‌شود دوره سرد سال با کمترین تبعات در تأمین برق پشت سر گذاشته شود.

او در پایان، مشارکت بخش‌های مختلف مصرف از جمله دستگاه‌های اجرایی و دولتی که باید نماد صرفه‌جویی و کاهش مصرف باشند و نیز تمامی مشترکان در کاهش مصرف حامل‌های انرژی مانند برق و گاز و همراهی و همکاری مردم در صرفه جویی این حامل‌ها را در کاهش پیامد‌های محدودیت سوخت ضروری دانست که صرفا معطوف به دوره سرد سال نیست و هر اقدام ولو کوچک در صرفه‌جویی در تمامی اوقات و به عنوان یک اصل دائمی، اثرگذار خواهد بود.