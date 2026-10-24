رئیس مرکز کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا از ترافیک نیمه‌سنگین در بخش‌هایی از آزادراه‌های قزوین-کرج-تهران و ساوه-تهران و محور شهریار-تهران خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ ناصر قلی‌نیا روز شنبه با اشاره به ترافیک نیمه‌سنگین در برخی محورهای مواصلاتی منتهی به تهران، افزود: بر اساس گزارش مرکز کنترل ترافیک پلیس راهور، در آزادراه قزوین-کرج-تهران، محدوده پایانه شهید کلانتری تا پل کلاک و محدوده وردآورد با ترافیک نیمه‌سنگین مواجه است.

وی ادامه داد: در آزادراه ساوه-تهران، محدوده دهشاد تا فیروز بهرام و در محور شهریار-تهران نیز در برخی مقاطع، ترافیک نیمه‌سنگین گزارش شده است.

رئیس مرکز کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا اظهار کرد: رانندگان با توجه به حجم تردد در این مسیرها، ضمن رعایت فاصله طولی و سرعت مطمئنه، با احتیاط بیشتری رانندگی کنند.

منبع: پلیس

برچسب ها: وضعیت راه‌ها ، وضعیت ترافیکی
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