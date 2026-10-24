شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از تاخیر در پرداخت وام ازدواج ابراز نارضایتی کرد و خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - هر سال با آغاز سال جدید، یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های زوج‌های جوان، اطلاع از شرایط وام ازدواج و نحوه دریافت آن است. این وام که با هدف حمایت از شروع زندگی مشترک پرداخت می‌شود، در تامین هزینه‌های اولیه زندگی مثل اجاره منزل، خرید جهیزیه و برگزاری مراسم به زوج‌های جوان کمک می‌کند تا آنها با چالش و مشکلات کمتری مواجه شوند.

شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از تاخیر در پرداخت وام ازدواج شهرستان ازنای استان لرستان گلایه کرد و خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

با سلام و احترام؛ من به عنوان یکی از هزاران جوان این مرز و بوم که با هزار امید و آرزوی زندگی مشترکم را آغاز کرده‌ام، دست به قلم شدم تا شاید صدای خسته جوانانی باشم که ماه‌هاست پشت در‌های بسته بانک‌ها سرگردان مانده‌اند. طبق قانون، وام ازدواج حق قانونی و حمایتی کوچکی برای جوانان است تا بتوانند اولین پله‌های زندگی مشترک را با دغدغه کمتر بنا کنند. اما حقیقت تلخ این است که این وام حیاتی، تبدیل به فرآیندی فرساینده شده است.

اکنون بیش از ۴ ماه است که پرونده من در شعبه بانک ملت شهر ازنا در استان لرستان تکمیل شده، ضامن‌ها تأیید شده‌اند و تمام مدارک تحویل داده شده، اما هر بار که پیگیری می‌کنیم، با جمله تکراری «بودجه نیست» یا «سایت بسته است» مواجه می‌شویم من جوانی هستم که به عنوان نان‌آور خانواده و با کار و تلاش روزمره تلاش می‌کنم روی پای خودم بایستم و زندگی حلال و آبرومندانه‌ای بسازم. اما این تأخیر چهارماهه در شرایطی که تورم و هزینه‌های سرسام‌آور زندگی روز به روز سنگین‌تر می‌شود، فشار مضاعفی را بر دوش من و همسرم گذاشته است. شروع زندگی مشترک نباید با شرمندگی در برابر خانواده و همسر همراه باشد. از مسئولان محترم بانک مرکزی و مدیران عالی‌رتبه بانکی تقاضا دارم به وضعیت وام‌های ازدواج معوقه رسیدگی کنند. به خدا قسم بسیاری از زوج‌ها فقط به همین وام دلخوش کرده‌اند تا بتوانند حداقل‌های زندگی را تهیه کنند. صدای ما را بشنوید و اجازه ندهید چراغ امید جوانان در آغاز راه خاموش شود.