باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - نیما میرزایی، کارشناس بازار سرمایه، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: خبر افزایش دامنه نوسان صندوق‌های اهرمی، خبر بسیار خوبی است و به نظر من، این تصمیم کمک می‌کند بازار سرمایه بیشتر به سمت شادابی حرکت کند و جذابیت آن برای سرمایه‌گذاران افزایش یابد.

او افزود: هر چقدر کارایی یک بازار یا بخشی از بازار بیشتر شود، ورود نقدینگی به آن بخش نیز بیشتر می‌شود. طبیعتاً افزایش دامنه نوسان یکی از نقاط کلیدی است که به پاشنه آشیل صندوق‌های اهرمی تبدیل شده بود.

میرزایی تصریح کرد: با توجه به دامنه نوسان محدود ۴ درصدی، در روز‌هایی که بازار تمایل به رشد داشت، صندوق‌های اهرمی در طول ماه‌های اخیر از این رشد جا می‌ماندند و نمی‌توانستند متناسب با رشد بازار، افزایش قیمت پیدا کنند. همین موضوع نیز یکی از دلایلی بود که هم جذابیت صندوق‌های اهرمی در ماه‌های اخیر کمتر شد و هم این صندوق‌ها حباب منفی سنگینی گرفتند که اخیراً به محدوده ۳۰ درصد نیز رسیده است.

این کارشناس بازار سرمایه اظهار کرد: به نظر من، سازمان بورس دو چالش را هدف قرار داده است؛ یکی کاهش حباب منفی صندوق‌های اهرمی که به سطحی جدی و بحرانی رسیده است. در این شرایط، ارزش دارایی سهامداران در معاملات روی تابلو می‌تواند به میزان قابل‌توجهی کمتر از ارزش واقعی دارایی‌های آنها باشد و سهامداران متضرر شوند.

او ادامه داد: موضوع دوم، افزایش جذابیت بازار سرمایه و بخش سهام آن است. در طول ماه‌های اخیر، با وجود رشد بازار سرمایه، بازار‌های موازی همچنان نقدینگی زیادی جذب کرده‌اند. بازار سفته‌بازانه طلا و دلار نیز جذب نقدینگی زیادی داشته است. حتی صندوق‌های فعال در این بازار‌ها ساعات معاملاتی بیشتری را تجربه می‌کنند که این موضوع کمک کرده است بخشی از نقدینگی به سمت آنها برود.

میرزایی بیان کرد: به نظر من، این گام مهم و مثبت می‌تواند کمک کند جذابیت و شادابی بازار سرمایه بیشتر شود. من خوش‌بین هستم که این گام بزرگ، انتهای مسیر نباشد و احتمالاً در طول ماه‌های آینده و در همین فصل پاییز، شاهد افزایش دامنه نوسان سهام نیز خواهیم بود.

او افزود: افزایش دامنه نوسان سهام در کنار افزایش دامنه نوسان صندوق‌های اهرمی، به‌شدت کمک می‌کند بازار سرمایه جذابیت بیشتری برای سرمایه‌گذاران داشته باشد، از نقدشوندگی بیشتری برخوردار شود و ورود نقدینگی به آن افزایش یابد.

این کارشناس بازار سرمایه در پایان گفت: این تصمیم را به فال نیک می‌گیریم و از سازمان بورس بابت این اقدام قدردانی می‌کنیم. ان‌شاءالله فکر می‌کنم اتفاقات مبارکی را در آینده نزدیک روی تابلوی معاملات ببینیم و وضعیت صندوق‌های اهرمی و کلیت بخش سهام بورس احتمالاً بهتر خواهد شد.

گفتنی است، بنابر گفته معاون نظارت بر نهاد‌های مالی سازمان بورس، بر اساس تصمیم اتخاذشده، دامنه نوسان قیمت واحد‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله صندوق‌های سهامی اهرمی در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران، از روز شنبه ۱۶ آبان ۱۴۰۵، از مثبت و منفی ۴ درصد به مثبت و منفی ۶ درصد افزایش می‌یابد.