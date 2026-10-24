نماینده مجلس می‌گوید افزایش تعرفه‌های اینترنت به هر میزان و بدون ضابطه، اجحاف در حق مردم است و باید در چارچوبی مشخص افزایش یابد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - حجت‌الاسلام سید جواد حسینی‌کیا عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره افزایش ۴۰ درصدی تعرفه اینترنت گفت: اپراتورها نیازمند درآمدی متناسب با هزینه‌های خود هستند چون در برخی مناطق ازجمله مناطق روستایی، درآمد حاصل از خدمات اینترنتی پاسخگوی هزینه‌های ارائه خدمات نیست به همین دلیل دولت بخشی از سهم خود را صرف‌نظر می‌کند تا اپراتورها بتوانند زیرساخت‌های ارتباطی را توسعه دهند.

نماینده مردم سنقرکلیایی در مجلس اظهار کرد: از طرف دیگر، به‌روزرسانی زیرساخت‌ها و حرکت از نسل‌های سوم و چهارم ارتباطات به نسل‌های پنجم و ششم، مستلزم تأمین هزینه‌های متناسب با این توسعه است البته ما نمی‌گوییم اپراتورها به هر میزان که بخواهند، تعرفه‌ها را افزایش دهند بلکه دولت باید حتماً بر این موضوع نظارت داشته باشد تا افزایش قیمت‌ها متناسب و منطقی باشد و خدای‌نکرده اجحافی در حق مردم و مشترکان صورت نگیرد.

این نماینده مجلس در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه چرا تعرفه‌های اینترنت از سال گذشته تاکنون ۱۰۰ درصد افزایش یافته است، اظهار کرد: این موضوع مختص سال گذشته نیست، بلکه چندین سال است که با این مشکل مواجه هستیم و لازم است برای آن تدبیری اساسی اندیشیده شود.

حجت‌الاسلام حسینی‌کیا تصریح کرد: اینکه تعرفه‌ها در سال چند بار افزایش پیدا کنند، قابل قبول نیست، اما افزایش سالانه تعرفه‌ها، پس از بررسی کارشناسی توسط وزارت ارتباطات و نهادهای مربوطه، می‌تواند در چارچوبی مشخص مورد ارزیابی قرار گیرد؛ به‌گونه‌ای که از یک سو حقوق مردم تضییع نشود و از سوی دیگر، اپراتورها بتوانند به فعالیت‌های توسعه‌ای خود ادامه دهند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس اظهار کرد: وزارت ارتباطات باید این موضوع را بررسی کند و پیگیری‌های لازم را انجام دهد تا افزایش تعرفه‌ها متناسب باشد. اینکه بگوییم اپراتورها به‌هیچ‌وجه نباید افزایش قیمت داشته باشند، ممکن است موجب توقف طرح‌های توسعه‌ای شود، اما از طرف دیگر، افزایش تعرفه‌ها به هر میزان و بدون ضابطه نیز اجحاف در حق مردم است بنابراین، اگر قرار است تعرفه‌ها افزایش پیدا کنند، این افزایش باید در چارچوبی مشخص، ترجیحاً سالی یک بار و متناسب با ظرفیت‌ها و شرایط اقتصادی مردم و اپراتورها انجام شود.

نماینده مردم سنقرکلیایی در مجلس در پاسخ به پرسشی درباره احتمال دریافت توضیحات از وزارت ارتباطات درخصوص افزایش تعرفه‌های اینترنت گفت: قطعاً در صورت برگزاری جلسه مشترک در کمیسیون صنایع، مسئولان مربوطه توضیحات خود را ارائه خواهند کرد البته تاکنون گزارشی در این زمینه به کمیسیون ارائه نشده است؛ با این حال، در جلسات نظارتی آینده، این موضوع نیز می‌تواند در دستورکار قرار گیرد.

برچسب ها: قیمت اینترنت ، تعرفه های اینترنت ، بسته اینترنت
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۴
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۱۴ ۰۲ آبان ۱۴۰۵
بسته های شبانه را حذف نکنید
۱
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۱۴ ۰۲ آبان ۱۴۰۵
در سال یکبار حقوق رو افزایش میدین از اون طرف سالی چند بار شاهد افزایش بسته های اینترنت و هزینه های مکالماتی هستیم اگر قصد دارین زمین بزنین مردمو بگین خب
۰
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۵۵ ۰۲ آبان ۱۴۰۵
اجحاف که چی بگم
دیگه شماها چیزی برای مردم باقی گذاشتید
از وضعیت مردم خبر دارید
از وضعیت ریال و بی ارزش شدنش خبر دارید
از اینکه هر روز اجناس گرون میشه خبر دارید
۰
۹
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۲۰ ۰۲ آبان ۱۴۰۵
افزایش قیمت اصلا اشکالی نداره، بخدا، راحت باشید... اپراتورها هم قول دادن کیفیتشون رو ببرن بالا... داستانه کلاف سردرگمه کشوره ما...
۰
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۱ ۰۲ آبان ۱۴۰۵
علاوه بر قیمت از لحاظ حجم هم دارن کم فروشی میکنن
۰
۱۷
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۲۸ ۰۲ آبان ۱۴۰۵
واگذارتان‌به‌خدا
۰
۱۹
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Iran (Islamic Republic of)
گیگ های باقی مونده!
۱۳:۲۷ ۰۲ آبان ۱۴۰۵
لطفا یک فکری هم به فکر گیگ های باقی مونده که زمان تموم میشه بکنید نمیشه که حجم باقی بمونه نه پولش برگرده نه حجم باقی مونده به بسته بعدی اضافه نشه ! ما پول گیگ دادیم بسته اینترنتی زمان دار که اجاره نکردیم فقط برای زمانش برای گیگیش پول دادیم دیگه ! زمانش رو شما تعریف کردید!
۰
۱۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۵۹ ۰۲ آبان ۱۴۰۵
چه خبره همه چی رو گرون میکنید اینترنت باید رایگان باشه که مردم بتوانند استفاده کنند یادگرفتید واسه سلام کردن هم پول بگیرید
۰
۳۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۳۱ ۰۲ آبان ۱۴۰۵
افزایش همه تعرفه ها با ضابطه است فقط مونده تعرفه اینترنت!
۰
۲۷
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۴۹ ۰۲ آبان ۱۴۰۵
تا کنون مگر به غیر از این عمل می کردند.
تمام شرکت های داخلی برای زدن جیب مردم شکل گرفته اند .
مثل فرغون سازی ها
۰
۲۹
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۲۷ ۰۲ آبان ۱۴۰۵
این سرعت به این‌خوبی کبفیت به این بالایی چرا گرون نکنن
۰
۲۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۲۰ ۰۲ آبان ۱۴۰۵
نه سرعت دارد نه مطلب پول ملت بابت اخبار جعلی و تکراری
۰
۳۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۱۸ ۰۲ آبان ۱۴۰۵
حقوق معلم ۲۰ میلیون تومن
۴
۲۹
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۳۰ ۰۲ آبان ۱۴۰۵
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