باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - حجت‌الاسلام سید جواد حسینی‌کیا عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره افزایش ۴۰ درصدی تعرفه اینترنت گفت: اپراتورها نیازمند درآمدی متناسب با هزینه‌های خود هستند چون در برخی مناطق ازجمله مناطق روستایی، درآمد حاصل از خدمات اینترنتی پاسخگوی هزینه‌های ارائه خدمات نیست به همین دلیل دولت بخشی از سهم خود را صرف‌نظر می‌کند تا اپراتورها بتوانند زیرساخت‌های ارتباطی را توسعه دهند.

نماینده مردم سنقرکلیایی در مجلس اظهار کرد: از طرف دیگر، به‌روزرسانی زیرساخت‌ها و حرکت از نسل‌های سوم و چهارم ارتباطات به نسل‌های پنجم و ششم، مستلزم تأمین هزینه‌های متناسب با این توسعه است البته ما نمی‌گوییم اپراتورها به هر میزان که بخواهند، تعرفه‌ها را افزایش دهند بلکه دولت باید حتماً بر این موضوع نظارت داشته باشد تا افزایش قیمت‌ها متناسب و منطقی باشد و خدای‌نکرده اجحافی در حق مردم و مشترکان صورت نگیرد.

این نماینده مجلس در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه چرا تعرفه‌های اینترنت از سال گذشته تاکنون ۱۰۰ درصد افزایش یافته است، اظهار کرد: این موضوع مختص سال گذشته نیست، بلکه چندین سال است که با این مشکل مواجه هستیم و لازم است برای آن تدبیری اساسی اندیشیده شود.

حجت‌الاسلام حسینی‌کیا تصریح کرد: اینکه تعرفه‌ها در سال چند بار افزایش پیدا کنند، قابل قبول نیست، اما افزایش سالانه تعرفه‌ها، پس از بررسی کارشناسی توسط وزارت ارتباطات و نهادهای مربوطه، می‌تواند در چارچوبی مشخص مورد ارزیابی قرار گیرد؛ به‌گونه‌ای که از یک سو حقوق مردم تضییع نشود و از سوی دیگر، اپراتورها بتوانند به فعالیت‌های توسعه‌ای خود ادامه دهند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس اظهار کرد: وزارت ارتباطات باید این موضوع را بررسی کند و پیگیری‌های لازم را انجام دهد تا افزایش تعرفه‌ها متناسب باشد. اینکه بگوییم اپراتورها به‌هیچ‌وجه نباید افزایش قیمت داشته باشند، ممکن است موجب توقف طرح‌های توسعه‌ای شود، اما از طرف دیگر، افزایش تعرفه‌ها به هر میزان و بدون ضابطه نیز اجحاف در حق مردم است بنابراین، اگر قرار است تعرفه‌ها افزایش پیدا کنند، این افزایش باید در چارچوبی مشخص، ترجیحاً سالی یک بار و متناسب با ظرفیت‌ها و شرایط اقتصادی مردم و اپراتورها انجام شود.

نماینده مردم سنقرکلیایی در مجلس در پاسخ به پرسشی درباره احتمال دریافت توضیحات از وزارت ارتباطات درخصوص افزایش تعرفه‌های اینترنت گفت: قطعاً در صورت برگزاری جلسه مشترک در کمیسیون صنایع، مسئولان مربوطه توضیحات خود را ارائه خواهند کرد البته تاکنون گزارشی در این زمینه به کمیسیون ارائه نشده است؛ با این حال، در جلسات نظارتی آینده، این موضوع نیز می‌تواند در دستورکار قرار گیرد.