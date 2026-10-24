پرونده کاروان ورزش ایران در پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی با ۱۰۲ مدال و جایگاه ششمی بسته شد؛ این در حالی است که در دوره پیشین این بازی‌ها ایران نایب قهرمان بازی‌ها شده بود.

باشگاه خبرنگاران جوان - پرونده پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی امروز (شنبه ۲ آبان) با برگزاری رقابت‌های روز پایانی در ژاپن بسته می‌شود این در حالی که کار کاروان ایران در این دوره بازی‌ها با برگزاری رقابت‌های میکس پاراوزنه برداری به پایان رسیده است.

این رقابت‌ها امروز و در روز پایانی‌ها برگزار شد و تیم میکس پاراوزنه برداری ایران با حضور در آن صاحب جایگاه هفتم شد.

بدین ترتیب عملکرد تیم میکس پاراوزنه برداری ایران هیچ تاثیری در وضعیت مدالی و جایگاهی کاروان ایران نداشت. این کاروان که در پایان روز پنجم بازی‌ها با ۱۰۲ مدال در رده ششم ایستاده بود، با همین شرایط یعنی ۱۰۲ مدال شامل ۲۶ طلا، ۳۶ نقره و ۴۰ و جایگاه ششم به کار خود در بازی‌های پارااسیایی پایان داد. این در حالی است که ایران در دوره گذشته بازی‌های پاراآسیایی با مجموع ۱۳۱ مدال شامل ۴۴ طلا، ۴۶ نقره و ۴۱ برنز برای نخستین بار در رده دوم آسیا ایستاد.

البته با توجه به ادامه رقابت‌های امروز (روز پایانی) هنوز جدول توزیع مدال‌ها نهایی نشده است، اما توزیع هیچ مدالی برای هیچ کشوری تاثیری در وضعیت کاروان ایران نخواهد داشت.

مدال آوران ایران در پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی ۲۰۲۶ ناگویا به این شرح هستند:

طلا
* آیلار جامی - پاراتکواندو
* الهام صالحی - پرتاب نیزه، کلاس F ۵۲/F ۵۳/F ۵۴
* سینا ضیغمی‌نژاد - پاراشنا کلاس S ۱۰
* محمد صابر - پرتاب وزنه کلاس F ۳۳
* سامان پاکباز - پرتاب وزنه کلاس F ۱۲
* عرفان بندری - پرتاب نیزه
* امیرحسین علیپور - پرتاب وزنه کلاس F ۱۱
* فائزه احمدی - تپانچه ۱۰ متر کلاس SH ۱
* امیرمحمد حقیقت شناس - پاراتکواندو
* یاسین خسروی - پارادوومیدانی
* علیرضا زارع - پارادوومیدانی دوی ۴۰۰ متر
* علی نوایی - پاراجودو
* علیرضا بخت - پاراتکواندو
* حامد حق شناس - پاراتکواندو
* سعید افروز - پارادوومیدانی پرتاب نیزه
* احمد امین زاده - پاراوزنه برداری
* هاجر صفرزاده - پارادوومیدانی
* سینا ضیغمی نژاد - پاراشنا ۱۰۰ متر قورباغه
* سینا ضیغمی نژاد - پاراشنا ۵۰ متر ازاد
* مهران نکویی مجد - پارادوومیدانی پرتاب وزنه
* مهدی اولاد - پارادوومیدانی پرتاب دیسک
* الهام صالحی - پارادوومیدانی پرتاب وزنه
* تیم ملی والیبال نشسته
* ابوالفضل ظریف - پاراشنا ۱۰۰ متر کرال پشت
* علیرضا زارع - دوی ۲۰۰ متر
* صادق بیت سیاح - پارادوومیدانی پرتاب نیزه

نقره
* معصومه تورانی - پرتاب نیزه
* پرستو حبیبی - پرتاب کلاب زنان کلاس F ۳۲/F ۵۱
* شاهین ایزدیار - پاراشنا ۱۰۰ متر آزاد مردان کلاس S ۱۰
* مهدی اولاد - پرتاب وزنه کلاس F ۱۱
* علی الفت نیا - پرش طول
* ساره جوانمردی - تپانچه ۱۰ متر کلاس SH ۱
* بهروز فرزاد - دوچرخه سواری
* ابوالفضل ظریف - پاراشنا
* هاجر صفرزاده - پارادوومیدانی
* زهرا رحیمی - پاراتکواندو
* زینب مرادی - پارادوومیدانی
* آتنا محمدی‌ها - پارادوومیدانی
* علیرضا مختاری - پرتاب وزنه
* روح الله رستمی - پاراوزنه برداری
* محمدرضا خیرالله‌زاده - پاراجودو
* هاجر صفرزاده - پارادوومیدانی - دو ۱۰۰ متر
* ظفر ذاکر - پارادوومیدانی پرتاب نیزه
* فاطمه زهرا امیریوسفی - پارادوومیدانی
* شهلا حدیدی - پارادوومیدانی پرتاب دیسک
*محمد ابراهیم پورطلایی - پارادوومیدانی پرتاب نیزه
* زهرا آقایی - پاراوزنه برداری
* ظفر ذاکر - پارادوومیدانی پرتاب وزنه
* علی اکبر غریب شاهی - پاراوزنه برداری
* امیرمحمد بارانی - کامپوند
* مهدی صیادی - پاراوزنه برداری
* نیکو روزبهانی - پاراوزنه برداری
*شاهین ایزدیار - پاراشنا ۱۰۰ متر قورباغه
* شاهین ایزدیار - ۵۰ متر آزاد
* پرستو حبیبی - پارادوومیدانی پرتاب وزنه
* حنان کعب عمیر- پارادوومیدانی پرتاب دیسک
* محمدطا‌ها بیگ رضایی - پارادوومیدانی پرتاب وزنه
* حسن باجولوند - پارادوومیدانی پرتاب دیسک
* شهلا حدیدی - پارادوومیدانی پرتاب وزنه
* هرمز صیدی - پارادوومیدانی پرتاب نیزه
* تیم ملی والیبال نشسته بانوان
* تیم ملی بسکتبال با ویلچر

برنز
* محمد طا‌ها حسن پور - پاراتکواندوکار
* فرزانه سهرابی‌تبار - پرتاب کلاب زنان کلاس F ۳۲/F ۵۱
* حسن جانفشان - پاراتنیس روی میز
* محمد دلیر و رضا رشنو - دوچرخه سواری
* مهدی برچلو - جودو
* موسی غلامی - پاراجودو
* محسن بختیار - پاراوزنه برداری
* سینا ضیغمی نژاد - پاراشنا
* علی مطلبی - پاراشنا
* رضا حاتمی - پارادوومیدانی
* پریماه تورانی - پاراتکواندو
* سعید صادقیان پور - پاراتکواندو
* مریم عبدالله‌پور - پاراتکواندو
* محمد حسین کریمی جهان آبادی - پاراشنا
* علیرضا مختاری - پارادوومیدانی
* هاشمیه متقیان - پارادوومیدانی
*کوثر قرایی - پارادوومیدانی پرتاب دیسک
* فائزه دیبایی - پارادوومیدانی پرتاب دیسک
* مهدی پوررهنما - پاراتکواندو
* مرضیه نصراللهی - پاراتکواندو
* امیرحسین نیمروزی - پاراجودو
*علی اصغر ابارقی - پاراوزنه برداری
* هاشم رستگاری - پارادوومیدانی دوی ۴۰۰ متر
* صادق بیت سیاح - پارادوومیدانی پرتاب وزنه
* علی رشید آبادی - پاراشنا ۱۰۰ متر قورباغه
*حامد امیری - پارادوومیدانی پرتاب وزنه
* نسرین شاهی - پاراتیراندازی تپانچه ۵۰ متر
* شاهین ایزدیار - پاراشنا ۴۰۰ متر آزاد
* حمید اسلامی - پارادوومیدانی دوی ۱۵۰۰ متر
* امان الله پاپی - پارادوومیدانی پرتاب نیزه
* رضا حاتمی - پارادوومیدانی
* لیلا کبک زن - پارادوومیدانی
* فرزانه سهرابی تبار - پارادوومیدانی پرتاب دیسک
* امیرحسین علیپور - پارادوومیدانی پرتاب دیسک
* فاطمه امیرزادگانی - پارادوومیدانی پرش طول
* غلامرضا رحیمی و سمیه رحیمی - میکس ریکرو
* تیم ملی فوتبال نابینایان
* ابوالفضل ظریف - پاراشنا ۱۰۰ متر آزاد
*ابوالفضل ملک اولادی - پاراشنا ۱۰۰ متر کرال پشت
* محمد حسین کریمی - پاراشنا ۱۰۰ متر پروانه

برچسب ها: بازی های پاراآسیایی ، کاروان ورزشی ایران
خبرهای مرتبط
بازی های پاراآسیایی ناگویا؛
هادی رضایی: وظیفه‌مان را انجام دادیم/ با پنج تغییر به ناگویا آمدیم
بازی‌های پاراآسیایی ناگویا؛
تیم ملی بسکتبال با ویلچر ایران نایب‌قهرمان شد
بازی‌های پاراآسیایی ناگویا؛
مدال‌های نقره و برنز پرتاب دیسک بانوان به ایران رسید
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
بازیکن استقلال یک ماه از میادین دور شد
قهرمانی بانوان تنیس ایران در بیلی‌جین‌کینگ کاپ و صعود به گروه ۲ آسیا و اقیانوسیه
آرسنال ۲ - ۰ اورتون/ توپچی‌ها به سیتیزن‌ها رسیدند + فیلم
احمدی، احمدی وفا و فرخی فینالیست شدند
چلسی ۰ - ۲ تاتنهام/ برد ارزشمند اسپرز در استمفوردبریج + فیلم
کشتی‌فرنگی قهرمانی جهان؛ فرخی سومین فینالیست ایران
استون ویلا ۲ - ۱ منچسترسیتی/ نیکولاس جکسون اولین شکست سیتیزن‌ها را رقم زد + فیلم
سفر مستقیم تراکتور به امارات برای دیدار با العین
کشتی فرنگی قهرمانی جهان؛ صعود دو سبک وزن ایران به فینال
رقابت جذاب وینگر‌های استقلال؛ آسانی گلزن‌تر است، قلی‌زاده در پاس گل پیشتاز
آخرین اخبار
بوکس جوانان جهان/ مدال مصباحی قطعی شد
سفر مستقیم تراکتور به امارات برای دیدار با العین
دورتموند به صدرجدول رفت
مجمع عمومی سالیانه پرسپولیس به تعویق افتاد + عکس
چلسی ۰ - ۲ تاتنهام/ برد ارزشمند اسپرز در استمفوردبریج + فیلم
واکنش فدراسیون تنیس ایران به کارشکنی کویت در عدم صدور روادید برای ملی پوشان پدل
آرسنال ۲ - ۰ اورتون/ توپچی‌ها به سیتیزن‌ها رسیدند + فیلم
احمدی، احمدی وفا و فرخی فینالیست شدند
کشتی‌فرنگی قهرمانی جهان؛ فرخی سومین فینالیست ایران
کشتی فرنگی قهرمانی جهان؛ صعود دو سبک وزن ایران به فینال
تارتار: تقابل پرسپولیس و فولاد همیشه جذاب و تماشایی بوده است
قهرمانی بانوان تنیس ایران در بیلی‌جین‌کینگ کاپ و صعود به گروه ۲ آسیا و اقیانوسیه
بازیکنان فولاد باید ذهن برنده‌خواه در بازی‌های بزرگ داشته باشند
استون ویلا ۲ - ۱ منچسترسیتی/ نیکولاس جکسون اولین شکست سیتیزن‌ها را رقم زد + فیلم
رقابت جذاب وینگر‌های استقلال؛ آسانی گلزن‌تر است، قلی‌زاده در پاس گل پیشتاز
بازیکن استقلال یک ماه از میادین دور شد
افزایش پیشرفت فیزیکی استادیوم تربت جام
بررسی توسعه زیرساخت‌های ورزش زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی در مجموعه ورزشی آزادی
بررسی عملکرد مدیریتی باشگاه پرسپولیس + فیلم
از تعطیلی فوتبال در فرانسه تا بلاتکلیفی جام ملت‌های آسیا + فیلم
قهرمانی آرزو راوری در مسابقات بک‌گامون بانوان کشور
۴ نماینده ایران در نیمه نهایی رقابت های کشتی فرنگی قهرمانی جهان
مهدی گودرزی سرپرست دبیرکلی فدراسیون قایقرانی شد
کشتی فرنگی قهرمانی جهان؛ فرخی با ضربه فنی خط و نشان کشید
کسب سهمیه جهانی تنیس‌روی‌میز ایران با غلبه بر عربستان
بیرانوند به فجر سپاسی پیوست
دنیامالی خواستار آسیب‌شناسی نتایج کاروان ایران در ناگویا شد
پشت پرده تیم ملی چه خبر است؟ /کنایه سنگین آندو به قلعه‌نویی!
کشتی فرنگی قهرمانی جهان؛ پیروزی اسکو بر نماینده لیتوانی
دبل طلایی و نقره‌ای بانوان در ناگویا؛ صالحی قهرمان شد، حدیدی نایب‌قهرمان