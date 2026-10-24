باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان با اشاره به ظرفیت‌های گسترده بخش باغبانی استان، اظهار کرد: تنوع اقلیمی و تولید انواع محصولات باغی، لرستان را به یکی از مناطق مستعد برای توسعه باغداری و سرمایه‌گذاری در زنجیره تولید، فرآوری و عرضه محصولات کشاورزی تبدیل کرده است.

وی افزود: بر اساس آمار‌های ارائه‌شده، سالانه حدود ۸۵ هزار تن سیب، ۷۵ هزار تن انار، ۴۵ هزار تن انگور و ۴۵ هزار تن انجیر سیاه در استان تولید می‌شود که این میزان تولید، نشان‌دهنده اهمیت بخش باغبانی در اقتصاد کشاورزی لرستان و ضرورت برنامه‌ریزی برای بهره‌برداری بهتر از ظرفیت‌های موجود است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان با بیان اینکه تنوع محصولات باغی استان به چند محصول محدود نمی‌شود، ادامه داد: سالانه حدود ۲۸ هزار تن گردو، ۱۵ هزار تن سیب گلاب، بیش از ۸ هزار تن گیلاس، ۵ هزار و ۵۰۰ تن آلبالو و ۴ هزار و ۳۰۰ تن بادام نیز در باغ‌های استان تولید می‌شود.

وی تصریح کرد: در کنار این محصولات، تولید سالانه حدود ۴ هزار و ۲۰۰ تن گل‌محمدی در سطح یک‌هزار هکتار از اراضی لرستان، ظرفیت ارزشمندی برای توسعه کشت گیاهان معطر، گسترش صنایع فرآوری و تولید محصولات متنوع با ارزش افزوده بالا فراهم کرده است.

گل‌محمدی؛ فرصتی برای توسعه صنایع فرآوری

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان با اشاره به اهمیت اقتصادی گل‌محمدی، اظهار کرد: این محصول علاوه بر برخورداری از بازار مصرف، قابلیت تبدیل به فرآورده‌های متنوعی از جمله گلاب، اسانس و سایر محصولات مرتبط را دارد و توسعه فعالیت‌های فرآوری آن می‌تواند به افزایش درآمد تولیدکنندگان و ایجاد فرصت‌های شغلی در مناطق روستایی کمک کند.

وی افزود: سرمایه‌گذاری در زمینه فرآوری محصولات باغی، به‌ویژه محصولاتی که قابلیت تولید فرآورده‌های متنوع دارند، می‌تواند مسیر تازه‌ای برای تقویت اقتصاد روستاها، کاهش خام‌فروشی و افزایش سهم تولیدکنندگان از ارزش نهایی محصولات ایجاد کند.

از باغ تا بازار؛ ضرورت تکمیل زنجیره ارزش محصولات باغی

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان با تأکید بر اهمیت تکمیل زنجیره ارزش محصولات کشاورزی، بیان کرد: افزایش تولید به‌تنهایی نمی‌تواند تمام ظرفیت اقتصادی بخش باغبانی را محقق کند؛ بلکه توسعه زیرساخت‌های نگهداری، سردخانه‌ای، سورتینگ، بسته‌بندی، فرآوری و بازاریابی نیز باید متناسب با حجم تولیدات استان مورد توجه قرار گیرد.

وی ادامه داد: فراهم کردن زمینه سرمایه‌گذاری در صنایع تبدیلی و تکمیلی، ضمن کمک به عرضه مناسب‌تر محصولات به بازار، می‌تواند فرصت‌های بیشتری برای اشتغال‌زایی، افزایش درآمد باغداران و تقویت حضور محصولات لرستان در بازار‌های داخلی و خارجی فراهم کند.

به گفته صیادی ایجاد پیوند مؤثر میان باغداران، واحد‌های فرآوری، فعالان حوزه بسته‌بندی و شبکه‌های توزیع، یکی از مسیر‌های مهم برای تبدیل ظرفیت تولید محصولات باغی به ارزش اقتصادی پایدار در استان است.

پسته و عناب؛ ظرفیت‌های دیگر باغبانی لرستان

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان با اشاره به تنوع بیشتر محصولات باغی استان، خاطرنشان کرد: تولید سالانه حدود ۴۰۰ تن پسته و ۹۵ تن عناب نیز در آمار‌های بخش باغبانی استان ثبت شده است؛ محصولاتی که در کنار سایر تولیدات، بخشی از ظرفیت متنوع باغداری لرستان را تشکیل می‌دهند.

وی افزود: شناخت ظرفیت‌های هر منطقه، توجه به شرایط اقلیمی و نیاز بازار و برنامه‌ریزی برای توسعه هدفمند تولید و فرآوری، می‌تواند زمینه استفاده بهتر از توانمندی‌های باغبانی استان را فراهم کند.

باغبانی؛ پیشران اشتغال و رونق اقتصاد روستایی

صیادی در پایان تأکید کرد: مجموع تولیدات باغی استان، از محصولات پرحجمی مانند سیب، انار، انگور و انجیر سیاه تا محصولاتی همچون گل‌محمدی، گردو، گیلاس، آلبالو، بادام، پسته و عناب، ظرفیت گسترده‌ای برای توسعه اقتصادی بخش کشاورزی ایجاد کرده است.

وی اظهار کرد: حرکت به سمت افزایش بهره‌وری، توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی، تقویت زیرساخت‌های نگهداری و بسته‌بندی و گسترش بازاررسانی محصولات، می‌تواند زمینه بهره‌برداری مؤثرتر از این ظرفیت‌ها را فراهم کند و سهم باغبانی را در ایجاد اشتغال، افزایش درآمد بهره‌برداران و رونق اقتصاد روستایی لرستان افزایش دهد.

لرستان امروز تنها تولیدکننده مجموعه‌ای متنوع از محصولات باغی نیست؛ این استان از ظرفیت قابل توجهی برای تبدیل محصولات خام به فرآورده‌های باارزش، گسترش فعالیت‌های صنایع تبدیلی و ایجاد زنجیره‌ای اقتصادی از باغ تا بازار برخوردار است؛ ظرفیتی که توسعه هدفمند آن می‌تواند افق تازه‌ای پیش روی کشاورزی و اقتصاد روستایی استان بگشاید.