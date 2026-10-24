باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - عبدی‌پور، رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری لرستان، با اشاره به ظرفیت تخصصی کارشناسان رسمی در این استان اظهار کرد: در حال حاضر یک‌هزار و ۱۵۰ کارشناس رسمی دادگستری در ۶۰ رشته تخصصی در لرستان فعالیت دارند که این مجموعه، ظرفیت قابل‌توجهی برای ارائه خدمات کارشناسی در حوزه‌های مختلف به شمار می‌رود.

وی با تأکید بر ضرورت تقویت توانمندی‌های تخصصی و توسعه فعالیت‌های کانون افزود: توسعه کمی و کیفی فعالیت‌های کانون کارشناسان رسمی دادگستری لرستان با جدیت بیشتری دنبال خواهد شد تا زمینه ارتقای سطح خدمات کارشناسی و بهره‌گیری مؤثرتر از ظرفیت‌های موجود فراهم شود.

رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری لرستان با اشاره به اهمیت نقش کارشناسان رسمی در فرایند رسیدگی به پرونده‌ها و ارائه نظرات تخصصی، توسعه فعالیت‌های این مجموعه را گامی مهم در مسیر تقویت خدمات کارشناسی عنوان کرد.

بر اساس این گزارش، فعالیت یک‌هزار و ۱۵۰ کارشناس رسمی در ۶۰ رشته تخصصی، بیانگر گستردگی ظرفیت کارشناسی در لرستان است؛ ظرفیتی که با برنامه‌ریزی هدفمند، ارتقای دانش تخصصی و توسعه ساختار‌های حرفه‌ای می‌تواند در بهبود کیفیت خدمات کارشناسی و پاسخ‌گویی به نیاز‌های مراجع قضایی و مردم نقش مؤثری ایفا کند.

عبدی‌پور تأکید کرده است که مسیر توسعه کانون کارشناسان رسمی دادگستری لرستان، هم در بُعد کمی و هم در بُعد کیفی، با جدیت بیشتری ادامه خواهد یافت.