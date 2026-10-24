باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - پایگاه خبری آمریکایی آکسیوس در گزارشی به نقل از مقام‌های آمریکایی، ادعا‌هایی درباره افزایش تلاش‌های اطلاعاتی ایران برای هدف قرار دادن مقام‌های آمریکایی مطرح کرد؛ ادعا‌هایی که در حالی منتشر می‌شود که واشنگتن هم‌زمان از کاهش شمار کارکنان دیپلماتیک خود در چند کشور منطقه خبر داده است.

به گزارش آناتولی، آکسیوس مدعی شد نهاد‌های اطلاعاتی آمریکا به این ارزیابی رسیده‌اند که طرح‌های ادعایی برای حملات مرگبار علیه مقام‌های آمریکایی در خاورمیانه و دیگر کشور‌ها به مراحل پیشرفته رسیده است.

این رسانه آمریکایی به یادداشتی به تاریخ ۲۳ اکتبر از سوی جی کلیتون، رئیس اطلاعات ملی آمریکا، خطاب به مارکو روبیو، وزیر خارجه این کشور، استناد کرد. بر اساس این گزارش، کلیتون در این یادداشت خواستار کاهش سطح محرمانگی اطلاعات مورد ادعا شده تا امکان اشتراک‌گذاری آن با شمار بیشتری از کارکنان دولت آمریکا فراهم شود.

آکسیوس همچنین نوشت این یادداشت یک‌صفحه‌ای که فاقد طبقه‌بندی امنیتی است، به اهداف احتمالی، کشور‌های مورد نظر در خارج از خاورمیانه یا ماهیت طرح‌های ادعایی اشاره‌ای نکرده است.

یک مقام آمریکایی نیز به آکسیوس گفت این اطلاعات یکی از دلایل کاهش شمار کارکنان سفارتخانه‌های آمریکا در امارات، لبنان، قطر و اردن بوده است. همچنین اوایل هفته جاری به خانواده کارکنان و نیرو‌های غیرضروری سفارت آمریکا در ریاض و کنسولگری‌های این کشور در جده و ظهران دستور خروج داده شد.

با این حال، گزارش آکسیوس عمدتاً بر ادعا‌های اطلاعاتی مقام‌های آمریکایی متکی است و جزئیات مستقلی برای اثبات این اتهامات ارائه نمی‌کند. انتشار چنین گزارش‌هایی در کنار محدودسازی حضور دیپلماتیک واشنگتن در منطقه، ضرورت تفکیک ادعا‌های امنیتی آمریکا از شواهد قابل راستی‌آزمایی را برجسته می‌کند.

منبع: آناتولی