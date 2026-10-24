باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا رضایی - لطفی کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی گفت: با توجه به الگو‌های پیش‌یابی و استقرار زبانه‌های پرفشار در نقشه‌های سطح زمین، تا روز دوشنبه همچنان وقوع کمینه دمای کمتر از ۵ درجه سلسیوس در مناطق سردسیر استان از جمله بیرجند، قاین و اسدیه پیش‌بینی می‌شود.

او افزود: وقوع یخبندان در سربیشه نیز دور از انتظار نیست و با توجه به تداوم شرایط دمایی سرد در این مناطق، توصیه می‌شود تمهیدات لازم برای کاهش خسارات ناشی از سرمازدگی، به‌ویژه در بخش کشاورزی و برای محصولات حساس به سرما، در نظر گرفته شود.

لطفی بیان کرد: در این مدت، شرایط جوی استان نسبتاً پایدار خواهد بود.

کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی ادامه داد: صبح امروز، سربیشه با ثبت کمینه دمای یک درجه سلسیوس، سردترین ایستگاه استان بود و روز گذشته دهسلم‌ نهبندان با ثبت بیشینه دمای ۳۳ درجه سلسیوس، گرم‌ترین ایستگاه‌ استان گزارش شد.

او اظهار کرد: در مرکز استان نیز دمای هوا طی ۲۴ ساعت گذشته بین ۵ و ۲۵ درجه سلسیوس در نوسان بوده است.