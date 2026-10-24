کارشناس مسکن گفت:سهم زمین از قیمت تمام‌شده مسکن به بیش از ۷۰ درصد می‌رسد

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - مجید گودرزی، کارشناس مسکن، با انتقاد از وضعیت بازار مسکن در کشور، رهاشدگی این بازار، ضعف قانون‌گذاری و تأثیرگذاری ذی‌نفعان بر فرآیندهای تصمیم‌گیری را از عوامل مهم فشار بر معیشت خانوارها دانست و بر ضرورت اصلاح سیاست‌های این بخش تأکید کرد.

 گودرزی با اشاره به تجربه کشورهای مختلف در سامان‌دهی بازار مسکن اظهار کرد: بسیاری از کشورها مسیرهایی را طی کرده‌اند که به بهبود شرایط بازار مسکن منجر شده است؛ حتی در برخی موارد، شرایط این کشورها از نظر ظرفیت‌ها و امکانات، تفاوت چندانی با وضعیت ایران نداشته است. با این حال، بازار مسکن در ایران به دلیل رهاشدگی و قانون‌گذاری متأثر از منافع ذی‌نفعان، طی نسل‌های مختلف به یکی از گلوگاه‌های اصلی فشار بر معیشت مردم تبدیل شده است.

وی افزود: بازار مسکن در ایران، با وجود ظرفیت‌های گسترده، با نارسایی‌هایی مواجه است که تناسبی با امکانات و توانمندی‌های کشور ندارد. برای مثال، زمانی که سهم زمین از قیمت تمام‌شده مسکن به بیش از ۷۰ درصد می‌رسد، نمی‌توان بدون بررسی دقیق عوامل مؤثر، کمبود زمین را تنها دلیل این وضعیت دانست.

این کارشناس مسکن با تأکید بر ضرورت قانون‌گذاری کارشناسی‌شده در این حوزه تصریح کرد: مسکن یکی از نیازهای اساسی خانوارهاست و به همین دلیل، باید در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی و برنامه‌های دولت‌ها جایگاه ویژه‌ای داشته باشد. نمی‌توان این بازار را بدون نظارت و چارچوب‌های قانونی مؤثر رها کرد و انتظار داشت که مشکلات آن بر معیشت مردم تأثیر نگذارد.

گودرزی با انتقاد از تأثیر قیمت‌های پیشنهادی بر روند قیمت‌گذاری در بازار مسکن گفت: نمی‌توان پذیرفت که فردی با انتشار یک آگهی و درج قیمتی غیرواقعی، زمینه شکل‌گیری مبنایی برای قیمت‌گذاری‌های بعدی را فراهم کند؛ درحالی‌که قیمت‌های پیشنهادی لزوماً بیانگر ارزش واقعی ملک یا قیمت معاملات انجام‌شده نیستند.

وی ادامه داد: در بازار مسکن، انتشار آمارهای رسمی و شفاف اهمیت فراوانی دارد. اگر اطلاعات معتبر در دسترس نباشد، قیمت‌های پیشنهادی که ممکن است مبنای اقتصادی و منطقی نداشته باشند، در تحلیل‌ها و محاسبات بازار مورد استناد قرار می‌گیرند. این روند می‌تواند به تشدید انتظارات تورمی و افزایش آشفتگی در بازار منجر شود.

این کارشناس مسکن با اشاره به ضرورت شفافیت اطلاعاتی در این بخش خاطرنشان کرد: در شرایطی که مسکن یکی از نیازهای ضروری و کم‌کشش خانوارهاست، نبود نظارت مؤثر و فقدان اطلاعات دقیق می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای برای اقتصاد و معیشت مردم داشته باشد. ازاین‌رو، اصلاح قوانین، تقویت نظارت و استفاده از داده‌های معتبر باید از اولویت‌های سیاست‌گذاری در این حوزه باشد.

گودرزی در پایان با اشاره به پیامدهای شرایط فعلی بازار مسکن گفت: تداوم این وضعیت، زمینه‌ساز تشدید رکود تورمی در بازار شده است؛ شرایطی که در آن، از یک سو قیمت‌ها افزایش می‌یابند و از سوی دیگر، قدرت خرید مردم و توان انجام معاملات کاهش پیدا می‌کند. در چنین وضعیتی، تقریباً تمام گروه‌های مرتبط با بازار مسکن، از متقاضیان مصرفی گرفته تا سایر فعالان این حوزه، با مشکلات و فشارهای اقتصادی مواجه می‌شوند.

برچسب ها: مسکن ، بازار مسکن
خبرهای مرتبط
سرشماری ثبتی‌مبنا، انقلابی در نظام آماری کشور است
تمرکز جمعیت، عامل مهم در مدیریت خطر فرونشست تهران و البرز
وجود بیش از ۳ میلیون خانه خالی در مناطق مختلف تهران
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
آغاز بارش‌های پاییزی از ۲ آبان در بسیاری از نقاط کشور
رفع تعهد ارزی ۱۴۰۴ تا پایان آذر تمدید شد
صرفه‌جویی آب پول‌ساز می‌شود؟
تمرکز جمعیت، عامل مهم در مدیریت خطر فرونشست تهران و البرز
ذخایر سوخت مایع نیروگاه‌ها در وضعیت مناسبی قرار دارد/ اجرای ۶۰ اقدام عملیاتی برای عبور از زمستان
افزایش دامنه نوسان صندوق‌های اهرمی، مسیر ورود نقدینگی به بورس را هموار می‌کند
اصلاح نحوه فروش نان در کشور چگونه خواهد بود؟
اصناف نقش مهمی در تعادل‌بخشی و کنترل بازار دارند
۸۳ درصد مطالبات چایکاران پرداخت شد/ خرید ۱۱۸ هزار تن برگ سبز چای
سهم ۷۰ درصدی زمین از قیمت تمام‌شده مسکن
آخرین اخبار
سهم ۷۰ درصدی زمین از قیمت تمام‌شده مسکن
افزایش دامنه نوسان صندوق‌های اهرمی، مسیر ورود نقدینگی به بورس را هموار می‌کند
اصلاح نحوه فروش نان در کشور چگونه خواهد بود؟
اصناف نقش مهمی در تعادل‌بخشی و کنترل بازار دارند
۸۳ درصد مطالبات چایکاران پرداخت شد/ خرید ۱۱۸ هزار تن برگ سبز چای
ذخایر سوخت مایع نیروگاه‌ها در وضعیت مناسبی قرار دارد/ اجرای ۶۰ اقدام عملیاتی برای عبور از زمستان
صرفه‌جویی آب پول‌ساز می‌شود؟
تمرکز جمعیت، عامل مهم در مدیریت خطر فرونشست تهران و البرز
آغاز بارش‌های پاییزی از ۲ آبان در بسیاری از نقاط کشور
رفع تعهد ارزی ۱۴۰۴ تا پایان آذر تمدید شد
بخشنامه بودجه ۱۴۰۶ به‌زودی ابلاغ می‌شود
ترافیک سنگین در چند محور شمالی کشور
توافق ایران و ترکیه برای تردد شبانه‌روزی کامیون‌ها در مرز رازی
سرشماری ثبتی‌مبنا، انقلابی در نظام آماری کشور است
آغاز پرداخت تسهیلات بازسازی صنایع/ سرمایه‌گذاری بانکی برای افزایش تولید و صادرات
قیمت خودرو در بازار آزاد جمعه ۱ آبان
آمارهای رسمی در دسترس عموم/ از رشد اقتصادی و تورم تا مهاجرت و هزینه خانوار
نان سنگک کیلویی می‌شود؟ جزئیات طرح جدید عرضه نان اعلام شد
بورس در آغاز هفته زیر سایه خروج نقدینگی؛ آیا بازار به مسیر صعودی بازمی‌گردد؟
قیمت هر شانه برای مصرف‌کننده ۵۵۰ هزار تومان
چرا بودجه سال ۱۴۰۶ مهم‌ترین سند مالی در ۱۰۰ سال گذشته دولت ایران است؟
از رکورد ۵۸ میلیارد دلاری تا هدف صادرات روزانه یک میلیارد دلار/ نقشه راه توسعه تجارت ایران
ایران ذخایر لازم برای تامین واردات مورد نیاز کشور تا پایان دوره ریاست جمهوری ترامپ را داراست