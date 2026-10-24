روسیه و اوکراین با میانجیگری همسر رئیس‌جمهور آمریکا بر سر توقف موقت درگیری‌ها در شهر اولشکی و تسهیل ارسال کمک‌های بشردوستانه توافق کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - روسیه و اوکراین با میانجیگری ملانیا ترامپ، همسر رئیس جمهور آمریکا بر سر توقف موقت درگیری‌ها در شهر اولشکی و فراهم کردن امکان ارسال کمک‌های بشردوستانه و تخلیه غیرنظامیان توافق کردند. هم‌زمان، ولودیمیر زلنسکی از برنامه‌ریزی برای دور تازه مذاکرات سه‌جانبه با حضور آمریکا در نیمه نخست نوامبر خبر داد.

به گزارش رویترز، آتش‌بس در اولشکی، واقع در مناطق تحت کنترل روسیه در جنوب اوکراین، از ۲۷ اکتبر اجرا می‌شود. هدف از این توافق، توقف موقت عملیات نظامی، ارسال کمک‌های بشردوستانه و فراهم کردن گذرگاه امن برای خروج غیرنظامیان اعلام شده است.

مقام‌های روسیه و اوکراین هر دو اجرای آتش‌بس را تأیید کرده‌اند. بر اساس اعلام کاخ سفید، جمعیت باقی‌مانده این شهر که پیش از جنگ حدود ۲۴ هزار نفر بود، اکنون به حدود هزار و ۷۰۰ تا ۲ هزار نفر کاهش یافته است. ساکنان اولشکی با کمبود غذا، دارو، آب آشامیدنی سالم و خدمات پزشکی روبه‌رو هستند.

ملانیا ترامپ در بیانیه‌ای وضعیت این شهر را بحرانی توصیف کرد و گفت ساکنان باقی‌مانده، عمدتاً سالمندان، به کمک‌های فوری نیاز دارند. او پیش‌تر نیز برای بازگرداندن کودکان اوکراینی منتقل‌شده به روسیه به خانواده‌هایشان تلاش کرده بود.

در تحولی دیگر، زلنسکی اعلام کرد مذاکره‌کنندگان روسیه، اوکراین و آمریکا برای برگزاری نشست‌های کارشناسی در ابوظبی در نیمه نخست نوامبر توافق کرده‌اند. یک مقام آمریکایی نیز احتمال برگزاری مذاکرات در ابوظبی یا سوئیس طی یک تا دو هفته آینده را مطرح کرد.

با این حال، اختلاف‌ها بر سر سرزمین‌های مورد مناقشه همچنان پابرجاست. مسکو خواستار واگذاری تمام منطقه دونباس است، در حالی که کی‌یف واگذاری مناطق تحت کنترل خود را رد می‌کند. زلنسکی همچنین تأکید کرده است هر توافق صلحی باید شامل تضمین‌های امنیتی و حمایت مالی بلندمدت از ارتش اوکراین باشد.

روسیه و اوکراین روز جمعه نیز در چارچوب توافق تبادل اسرا، هر کدام ۲۷۰ نظامی را با طرف مقابل مبادله کردند؛ اقدامی که زلنسکی آن را دستاوردی مهم خواند.

منبع: رویترز

برچسب ها: جنگ روسیه و اوکراین ، آتش بس
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