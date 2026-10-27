باشگاه خبرنگاران جوان؛ آرزو رئوفی‌راد -کامران غضنفری، نماینده مردم تهران در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به بن‌بست مذاکرات ایران و آمریکا اظهار داشت: تجربه گذشته نشان داده است که واشنگتن به تعهدات خود پایبند نمی‌ماند و در صورت تأمین نشدن منافعش، از توافق‌ها عقب‌نشینی می‌کند.

به گفته وی، لغو تحریم‌ها، بازگرداندن دارایی‌های بلوکه‌شده ایران و توقف حملات از جمله موضوعاتی بوده که در بحث مذاکرات مطرح شده، اما اختلافات همچنان پابرجاست.

وی با اشاره به اختلاف بر سر تنگه هرمز افزود: آمریکا حاضر نیست حقوق و مطالبات ایران را بپذیرد و در عین حال، از فشار سیاسی و نظامی برای پیشبرد خواسته‌های خود استفاده می‌کند. غضنفری احتمال داد که واشنگتن با طرح مذاکرات در پی خرید زمان برای اقدامات بعدی باشد.

تهدید نظامی؛ اهرمی برای فشار بر تهران

این نماینده مجلس در واکنش به طرح احتمال استفاده آمریکا از بمب مادر علیه ایران گفت: این بمب قدرت انفجاری بالایی دارد، اما نباید درباره قابلیت‌های آن بزرگ‌نمایی کرد.

به گفته وی، نیرو‌های مسلح ایران از توان لازم برای مقابله با تهدید‌های نظامی برخوردارند و در صورت حمله، می‌توانند خسارات سنگینی به مهاجمان وارد کنند.

غضنفری تأکید کرد که تهدید‌های نظامی آمریکا را باید در چارچوب فشار بر ایران و تلاش برای گرفتن امتیاز ارزیابی کرد؛ فشاری که به اعتقاد وی، نمی‌تواند توان دفاعی کشور را از میان ببرد.

اسرائیل برای تقابل با ایران به حمایت واشنگتن نیاز دارد

غضنفری با اشاره به توان موشکی و پهپادی ایران اظهار داشت: درگیری‌های اخیر، از جمله جنگ ۱۲ روزه و جنگ ۴۰ روزه، ظرفیت نظامی ایران و توان هدف قرار دادن مواضع رژیم صهیونیستی را نشان داده است.

وی افزود: رژیم صهیونیستی برای ادامه تقابل با ایران به حمایت آمریکا و متحدانش نیاز دارد و تلاش می‌کند دیگر کشور‌ها را نیز وارد این رویارویی کند.

به گفته وی، هرگونه مشارکت مستقیم این کشور‌ها در حمله به ایران می‌تواند آنها را با پاسخ نظامی جمهوری اسلامی مواجه کند.

تنگه هرمز و باب‌المندب؛ دو مسیر اثرگذار بر اقتصاد جهانی

این نماینده مجلس با انتقاد از مواضع برخی کشور‌های اروپایی در قبال اقدامات آمریکا و رژیم صهیونیستی گفت: حمایت سیاسی یا عملی این کشور‌ها از فشار بر ایران می‌تواند دامنه تقابل را گسترش دهد.

وی با اشاره به اهمیت تنگه هرمز و باب‌المندب در انتقال انرژی و تجارت دریایی تصریح کرد: هرگونه اختلال در این مسیر‌ها می‌تواند هزینه‌های اقتصادی قابل‌توجهی برای کشور‌های وابسته به آنها ایجاد کند.

غضنفری همچنین به نفوذ انصارالله یمن در منطقه باب‌المندب اشاره کرد و هشدار داد که گسترش درگیری به مسیر‌های راهبردی دریایی، پیامد‌های آن را از سطح منطقه فراتر خواهد برد.

کشور‌های منطقه قادر به تضمین رفتار آمریکا نیستند

غضنفری درباره نقش کشور‌های منطقه در کاهش تنش‌ها اظهار داشت: این کشور‌ها ممکن است برای جلوگیری از حمله مجدد آمریکا به ایران میانجی‌گری کنند، اما توان تعیین‌کننده‌ای برای تغییر تصمیم واشنگتن ندارند.

وی افزود: نگرانی کشور‌های منطقه از آن است که در صورت حمله آمریکا، پایگاه‌های نظامی این کشور در منطقه هدف پاسخ ایران قرار گیرند و امنیت کشور‌های میزبان نیز تحت تأثیر قرار گیرد. تصمیم نهایی با واشنگتن است و نمی‌توان از مواضع کشور‌های منطقه تضمینی برای توقف اقدامات آمریکا به دست آورد.

مطالبات آمریکا می‌تواند از پرونده هسته‌ای فراتر برود

غضنفری با اشاره به اختلافات هسته‌ای ایران و آمریکا گفت: حتی پذیرش یک مطالبه از سوی ایران، از جمله درباره اورانیوم غنی‌شده ۶۰ درصدی، لزوماً به پایان فشار‌ها منجر نمی‌شود؛ زیرا تضمینی وجود ندارد که واشنگتن پس از دریافت امتیاز، از طرح خواسته‌های جدید خودداری کند.

وی افزود: از نگاه او، مطالبات آمریکا ممکن است پس از پرونده هسته‌ای به توان موشکی ایران و روابط تهران با محور مقاومت گسترش یابد.



غضنفری تأکید کرد که مسئله اصلی، صرفاً اختلاف بر سر یک موضوع مشخص نیست، بلکه دامنه خواسته‌های واشنگتن و هدف نهایی آن از اعمال فشار بر جمهوری اسلامی است.

مقاومت، محور راهبرد مقابله با فشار‌ها

این نماینده مجلس در پایان، مقاومت در برابر فشار‌های آمریکا و حمایت از نیرو‌های مسلح را ضروری دانست و بر تبعیت از رهنمود‌های رهبر انقلاب تأکید کرد. به گفته وی، عقب‌نشینی در برابر مطالبات واشنگتن مانع طرح خواسته‌های تازه نخواهد شد و مقابله با این روند به حفظ انسجام داخلی و تقویت توان دفاعی کشور وابسته است.