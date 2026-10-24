شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد مراسم عزاداری شب شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها امشب در میادین و اجتماعات سراسر کشور برگزار می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد مراسم عزاداری شب شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها امشب در میادین و اجتماعات سراسر کشور برگزار می‌شود.

متن اطلاعیه به شرح زیر است:
 
شهادت جان‌سوز بانوی آب و آینه، حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله‌علیها، یادآور جایگاه رفیع زن در منظومه معرفتی اسلام و منزلت بی‌بدیل مادر در حیات امت و نقش تاریخی بانوان در صیانت از حقیقت است. بانویی که حیات کوتاه اما پربرکتش، الگویی ماندگار از ایمان، بصیرت، عفاف، مسئولیت‌پذیری و ایستادگی در دفاع از حق را در تاریخ اسلام به یادگار گذاشت و نشان داد که حضور زن در متن تحولات بزرگ جامعه اسلامی می‌تواند در حساس‌ترین بزنگاه‌های تاریخ، به کانون روشنگری و پاسداری از حقیقت تبدیل شود.
 
امروز، در روزگاری که جبهه استکبار و رژیم صهیونیستی با توسل به ترور و خشونت سازمان‌یافته، امنیت و آرامش ملت‌ها را هدف قرار داده‌اند، یاد و نام حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله‌علیها با خاطره زنان بزرگی پیوند می‌خورد که در سنگرهای گوناگون ایمان، دفاع از وطن و مقاومت در برابر ظلم، جان خویش را تقدیم کردند.
 
شهیده دکتر نصرت افتخاری، بانوی خدمتگزار و معاون فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی سیستان‌وبلوچستان، شهیده افسانه عقیلا، فرمانده حوزه بسیج خواهران مهرستان، شهیده زینب تیموریان، شهیده فاطمه مرادی، شهیده فاطمه خزایی، شهیده زهرا خزایی و دیگر زنان و دخترانی که در حملات دشمن به شهادت رسیدند و همچنین مادران، دختران و زنان بی‌شماری که در غزه، زیر آوار خانه‌ها و در میانه حملات بی‌رحمانه رژیم اشغالگر مظلومانه به شهادت رسیدند .
 
یاد این شهیدان، روایت مشترک زنانی است که در برابر اشغال، تروریسم و سلطه ایستادند.شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، با گرامی‌داشت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله‌علیها و پاسداشت مقام والای زنان شهید ایران اسلامی و جبهه مقاومت، از عموم مردم شریف ایران، به‌ویژه بانوان مؤمن، بصیر و انقلابی، دعوت می‌کند در اجتماعات شبانه سراسری امشب و فردا شب حضوری پرشور و آگاهانه داشته باشند و با برگزاری آیین‌های سوگواری فاطمی، گرامی‌داشت یاد زنان شهید و برافراشتن نمادهای مقاومت و همبستگی، پیوند میان فرهنگ فاطمی، عزت زن مسلمان، دفاع از میهن و ایستادگی در برابر جبهه ظلم و استکبار را به نمایش بگذارند.
برچسب ها: ایام فاطمیه (س) ، تجمعات مردم
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