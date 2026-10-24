باشگاه خبرنگاران جوان - شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد مراسم عزاداری شب شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها امشب در میادین و اجتماعات سراسر کشور برگزار می‌شود.

متن اطلاعیه به شرح زیر است:

شهادت جان‌سوز بانوی آب و آینه، حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله‌علیها، یادآور جایگاه رفیع زن در منظومه معرفتی اسلام و منزلت بی‌بدیل مادر در حیات امت و نقش تاریخی بانوان در صیانت از حقیقت است. بانویی که حیات کوتاه اما پربرکتش، الگویی ماندگار از ایمان، بصیرت، عفاف، مسئولیت‌پذیری و ایستادگی در دفاع از حق را در تاریخ اسلام به یادگار گذاشت و نشان داد که حضور زن در متن تحولات بزرگ جامعه اسلامی می‌تواند در حساس‌ترین بزنگاه‌های تاریخ، به کانون روشنگری و پاسداری از حقیقت تبدیل شود.