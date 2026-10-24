باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - نخست‌وزیر عراق روز جمعه اعلام کرد که هیچ نیروی آمریکایی، حتی در نقش مستشاری، در این کشور حضور ندارد؛ موضوعی که هم‌زمان با تلاش بغداد برای قرار دادن تمامی سلاح‌ها تحت کنترل دولت تا ژوئن سال آینده مطرح شده است.

علی فالح الزیدی در گفت‌وگو با خبرگزاری رسمی عراق (واع) اظهار کرد که خروج نیروهای خارجی، توجیه گروه‌های مسلح برای حفظ سلاح‌های خود را از میان برده است.

وی تأکید کرد تصمیم دولت برای محدود کردن سلاح به نهادهای رسمی کشور، نهایی و برگشت‌ناپذیر است.

الزیدی گفت: «تا ۳۰ ژوئن ۲۰۲۷، هیچ سلاحی خارج از چارچوب دولت باقی نخواهد ماند.»

به گفته نخست‌وزیر عراق، دولت با سه گروه مسلح درباره سلاح‌های در اختیار آن‌ها به توافق رسیده و برای تکمیل این روند با چهار گروه دیگر در حال مذاکره است.

وی افزود: «عراق کشوری است که گروه‌هایی در آن وجود دارند، نه گروه‌هایی که صاحب یک کشور باشند.»

الزیدی همچنین گفت عراق در گذشته تنها چند روز با انزوای بین‌المللی، از جمله احتمال خروج سفارتخانه‌های خارجی و اعمال محدودیت‌ها، فاصله داشت.

به گفته وی، کشورهای غربی بر این باور بودند که برخی گروه‌های مسلح عملاً کنترل دولت عراق را به دست گرفته‌اند، اما دولت او توانسته است بر این تهدید غلبه کند.

نخست‌وزیر عراق با وجود خروج نیروهای آمریکایی، بر پایبندی بغداد به تقویت مشارکت راهبردی با واشنگتن تأکید کرد.

او همچنین خاطرنشان کرد مشارکت با واشنگتن، در کنار توسعه بخش انرژی عراق، می‌تواند نفوذ منطقه‌ای و بین‌المللی این کشور را در مقایسه با سال‌های گذشته به‌طور چشمگیری افزایش دهد.

خروج نیروهای آمریکایی

بغداد و واشنگتن در سپتامبر ۲۰۲۴ درباره خروج مرحله‌ای نیروهای ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا از عراق توافق کردند؛ بر اساس این توافق، قرار بود مأموریت نظامی این ائتلاف تا سپتامبر امسال پایان یابد.

عراق در ۳۰ سپتامبر پایان مأموریت نظامی ائتلاف به رهبری آمریکا در این کشور را اعلام کرد. پنتاگون نیز خروج نیروها و تجهیزات ائتلاف از پایگاه هوایی اربیل را تأیید کرد.

بر اساس گزارش‌های خبرگزاری آناتولی، این خروج نشان‌دهنده گذار از مأموریت نظامی ائتلاف علیه گروه تروریستی داعش به همکاری‌های امنیتی، از جمله آموزش نیروها و تبادل اطلاعات، بود.

تنش‌های منطقه‌ای

الزیدی در اشاره به تحولات منطقه‌ای تأکید کرد عراق در هیچ جنگی مشارکت نخواهد کرد و همچنان محلی برای گردهمایی طرف‌های مخالف یکدیگر خواهد بود.

وی گفت بحران منطقه‌ای، صرف‌نظر از چگونگی تحولات، در نهایت باید از طریق توافق پایان یابد.

نخست‌وزیر عراق همچنین احتمال بستن مرزهای این کشور با ایران را رد کرد و هشدار داد چنین اقدامی به هر دو کشور آسیب خواهد رساند.

او تصریح کرد: «بستن مرز با ایران به معنای محاصره اقتصادی خودمان است.»

صادرات نفت و تنگه هرمز

الزیدی گفت عراق برای کاهش وابستگی خود به تنگه هرمز، در شرایط اختلال در تردد دریایی این آبراه راهبردی، در حال ایجاد شبکه‌ای از خطوط لوله صادرات نفت است.

وی افزود دولت در پی فعال‌سازی مجدد مسیر صادرات نفت از طریق بندر جیهان ترکیه و متنوع‌سازی مسیرهای صادراتی کشور است.

نخست‌وزیر عراق اظهار کرد: «بحران هرمز، عراق را از بهره‌مندی از افزایش قیمت نفت محروم کرده است.»

وی با اشاره به شرایط منطقه‌ای گفت صادرات نفت عراق در پی تحولات اخیر، میان توقف و ازسرگیری در نوسان بوده است.

الزیدی همچنین از برنامه‌های دولت برای افزایش ظرفیت تولید نفت عراق به روزانه ۱۰ میلیون بشکه تا سال ۲۰۳۲ خبر داد.

او پروژه «جاده توسعه» با مشارکت ترکیه را «رودخانه سوم» عراق توصیف کرد و گفت عملیات اجرایی این طرح پس از تصویب بودجه در پارلمان آغاز خواهد شد.

هدف از اجرای این پروژه، ایجاد یک کریدور بزرگ حمل‌ونقل است که بنادر جنوبی عراق را به ترکیه و از آنجا به بازارهای اروپایی متصل می‌کند.

منبع: آناتولی