ثبت‌نام متقاضیان رشته‌های دکتری تخصصی سال ۱۴۰۶ دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی از فردا آغاز می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - بر اساس برنامه زمانی اعلام شده از سوی سازمان سنجش آموزش کشور ثبت نام آزمون دکتری سال ۱۴۰۶ دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی از فردا سوم آبان ۱۴۰۵ شروع می شود و این مهلت تا نهم این ماه ادامه دارد.

آزمون دکتری تخصصی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی سال ۱۴۰۶ دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی روز جمعه ۱۶ بهمن ماه سال جاری برگزار می شود.

پذیرش دانشجوی دکتری سال ۱۴۰۶ بر اساس قانون «سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی مجلس شورای اسلامی» و همچنین آیین‌نامه اجرایی مربوطه و مصوبات «شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی» و مطابق شرایط و ضوابط مندرج در دفترچه راهنمای ثبت‌نام پذیرش آزمون مذکور که در زمان ثبت‌نام توسط سازمان سنجش آموزش کشور منتشر می‌شود، صورت خواهد گرفت.

برچسب ها: آزمون دکتری ، ثبت نام آزمون
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