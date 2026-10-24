باشگاه خبرنگاران جوان - بر اساس برنامه زمانی اعلام شده از سوی سازمان سنجش آموزش کشور ثبت نام آزمون دکتری سال ۱۴۰۶ دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی از فردا سوم آبان ۱۴۰۵ شروع می شود و این مهلت تا نهم این ماه ادامه دارد.

آزمون دکتری تخصصی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی سال ۱۴۰۶ دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی روز جمعه ۱۶ بهمن ماه سال جاری برگزار می شود.

پذیرش دانشجوی دکتری سال ۱۴۰۶ بر اساس قانون «سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی مجلس شورای اسلامی» و همچنین آیین‌نامه اجرایی مربوطه و مصوبات «شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی» و مطابق شرایط و ضوابط مندرج در دفترچه راهنمای ثبت‌نام پذیرش آزمون مذکور که در زمان ثبت‌نام توسط سازمان سنجش آموزش کشور منتشر می‌شود، صورت خواهد گرفت.