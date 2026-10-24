دبیر جامعه روحانیت شیراز، انس با قرآن را بهترین راهکار مقابله با تهاجم فرهنگی دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - مسابقات قرآنی «باران وحی» کمیته امداد امام خمینی (ره) با حضور تولیت آستان مقدس حضرت سیدعلاءالدین حسین (ع) در شیراز برگزار شد و سخنرانان بر لزوم قدردانی از فرصت بی‌نظیر انس با قرآن در نظام اسلامی تأکید کردند.

دبیر جامعه روحانیت شیراز در این مراسم با اشاره به خاطرات تلخ ممنوعیت محافل قرآنی در دوران پهلوی، کار اثباتی و ترویج فرهنگ قرآنی را مطمئن‌ترین راهکار مقابله با تهاجم فرهنگی دشمنان دانست.

حجت‌الاسلام طاهری شیرازی در این مراسم با تقدیر از دست‌اندرکاران این رویداد ارزشمند قرآنی گفت: خداوند را شاکریم که توفیق خدمتگزاری در آستان مقدس اهل بیت (ع) را به عنوان جاروکش و کفش‌دار این حرم مطهر در محضر شما عزیزان عنایت فرموده است. یقیناً انواری که در اثر حضور پربرکت شما و قدم‌های مبارکتان در این مکان مقدس گسترش می‌یابد، خاموش‌شدنی نیست؛ چرا که تعلق به قرآن کریم دارد.

تولیت حرم مطهر سیدعلاءالدین حسین (ع) در ادامه ضمن تقدیر از دختران و پسران شرکت‌کننده در مسابقات، به‌ویژه دو بانوی حافظ و قاری جوانی که با صدای دلنشین خود آیات الهی را تلاوت کردند، از اهدای هدایایی از سوی آستان مقدس به این نخبگان قرآنی خبر داد.

دبیر جامعه روحانیت شیراز در بخش دیگری از سخنان خود با استناد به حکمت‌های نهج‌البلاغه و حدیث شریف «إِضَاعَةُ الْفُرْصَةِ غُصَّةٌ» (ضایع کردن فرصت‌ها نتیجه‌ای جز غصه ندارد)، خطاب به نوجوانان و جوانان حاضر بیان کرد: شما نسل جوان باید قدر این فرصت طلایی را که به برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی، رهبری داهیانه امام راحل (ره)، راهبری‌های مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) و مجاهدت شهدای گرانقدر فراهم شده است، بدانید.

او با یادآوری خاطرات تلخ دوران ستمشاهی پهلوی افزود: در آن دوران اجازه نمی‌دادند جوانان حتی در مساجد گرد هم جمع شوند، قرآن بخوانند و در مباحث قرآنی مباحثه کنند؛ در حالی که برای ترویج انواع فساد و بی‌بندوباری، از جمله برگزاری افتضاح موسوم به «جشن هنر شیراز» در ماه مبارک رمضان در خیابان فردوسی و در ملاءعام، هیچ مانعی ایجاد نکرده و حمایت هم می‌کردند.

طاهری شیرازی با ابراز خرسندی از دستاوردهای عظیم قرآنی در کشور تصریح کرد: امروز به برکت نظام اسلامی و تأکیدات قائد عظیم‌الشان، تمامی نهادها از جمله کمیته امداد امام خمینی (ره) با تمام ظرفیت به میدان آمده‌اند. مایه افتخار است که امروز حتی در میان عشایر غیویر و چوپانان عزیز نیز حافظان برجسته قرآن تربیت شده‌اند و از مدیرکل محترم کمیته امداد استان درخواست دارم با همان عشق و انگیزه قرآنی، زمینه بهره‌مندی تمامی خانواده‌های تحت پوشش این نهاد را از نور قرآن کریم فراهم سازد.

نور قرآن؛ نفوذناپذیر و عامل اصلی مقابله با تهاجم فرهنگی

او با تأکید بر اینکه کار اثباتی و ترویج فرهنگ قرآنی، بهترین و کارآمدترین راهکار مقابله با توطئه‌های فرهنگی دشمنان است، اظهار داشت: استکبار جهانی با بودجه‌های کلان به‌دنبال ترویج بی‌بندوباری در جامعه است. اگرچه برخوردهای سلبی و قانونی در جای خود ضرورت دارد، اما کار اثباتی اصلی، نورانی کردن جامعه با کلام وحی است. نور قرآن حصاربردار نیست و نوری است که از همه موانع عبور کرده و جان‌ها را تسخیر می‌کند.

تولیت حرم مطهر در پایان با اشاره به سیره پیامبر اکرم (ص) و حضور شبانه سران شرک صدر اسلام پشت خانه رسول خدا (ص) برای استماع آیات الهی خاطرنشان کرد: در صدر اسلام حتی افرادی همچون ابوسفیان و ابوجهل شبانه به‌صورت مخفیانه پشت در خانه پیامبر می‌آمدند تا صدای تلاوت قرآن را بشنوند؛ چرا که کشش و جاذبه قرآن بی‌نظیر است و جامعه‌ای که با قرآن مأنوس باشد، هرگز در برابر هجمه‌ها آسیب‌پذیر نخواهد بود.