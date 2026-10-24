به گفته رئیس پلیس راه خراسان جنوبی شب گذشته برخورد ۲ دستگاه سواری پژو ۴۰۵ در کیلومتر ۲۵ جاده حسین آباد شهرستان نهبندان یک کشته و ۲ مجروح برجای گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ کاظمی رئیس پلیس راه خراسان جنوبی گفت: ساعت ۲۱ و ۴۱ دقیقه شب گذشته با اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی مبنی بر وقوع حادثه رانندگی در کیلومتر ۲۵ جاده حسین آباد شهرستان نهبندان بلافاصله مأموران و نیرو‌های امدادی به محل حادثه اعزام شدند.

او افزود: مأموران با حضور در محل حادثه مشاهده کردند ۲ سواری پژو ۴۰۵ حامل بار سوخت قاچاق با هم برخورد که منجر به حریق خودرو‌ها شده و بر اثر این حادثه رانندگی یک نفر جان خود را از دست داده و ۲ نفر مصدوم شدند که با اورژانس به بیمارستان منتقل شدند.

سرهنگ کاظمی با بیان این که علت تصادف توسط کارشناسان پلیس راه، انحراف یکی از خوردو‌ها ناشی از تخطی از سرعت مطمئنه در پیچ تشخیص داده شده است، تصریح کرد: رانندگان با رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی از هرگونه عجله و شتاب بی مورد پرهیز کنند تا شاهد اینگونه حوادث تلخ و ناگوار نباشیم.

منبع: خبرگزاری پلیس